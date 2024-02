Le procès pour parjure de l'ancien chancelier conservateur autrichien Sebastian Kurz est entré dans sa dernière journée vendredi, avec un verdict qui pourrait compromettre toute chance pour M. Kurz de faire un retour en politique à l'avenir.

M. Kurz, 37 ans, nie avoir minimisé son influence sur la nomination des cadres de la nouvelle holding publique OBAG lorsqu'il était chancelier, alors que ces nominations relevaient officiellement de la responsabilité de son ministre des finances.

L'affaire est centrée sur son témoignage devant une commission d'enquête parlementaire selon lequel il était "impliqué dans le sens d'informé". Les procureurs affirment que M. Kurz tirait les ficelles depuis le début et ont produit des preuves, notamment des messages textuels et le témoignage d'un témoin vedette, Thomas Schmid, ancien fidèle de M. Kurz et premier directeur de l'OBAG, qui s'est transformé en témoin d'État.

M. Kurz est apparu au palais de justice de Vienne en costume sombre et chemise bleu clair et, comme lors de ses précédentes apparitions, il est resté debout au lieu de s'asseoir à l'endroit réservé aux accusés lorsque des caméras se trouvaient dans la salle d'audience avant le début des débats.

Le partenaire de coalition de M. Kurz, les Verts, l'a forcé à quitter ses fonctions en 2021 lorsque les procureurs l'ont mis en examen, ainsi que neuf autres personnes, dans le cadre d'une affaire distincte, pour des soupçons de corruption. Les procureurs n'ont pas encore décidé s'ils allaient engager des poursuites dans cette affaire qui pourrait être beaucoup plus préjudiciable.

M. Kurz nie tout acte répréhensible.

Lors de son procès pour parjure, M. Kurz risque jusqu'à trois ans de prison, mais le verdict ne sera probablement prononcé que tard dans la journée de vendredi, car deux témoins doivent déposer avant les plaidoiries finales.

M. Kurz a maintenant quitté la vie politique et les conservateurs ont glissé à la deuxième ou troisième place dans les sondages, ce qui laisse présager qu'ils perdront des sièges lors des élections législatives de cette année. Cette situation a donné lieu à des spéculations parmi ses partisans, qui pensent qu'il pourrait éventuellement revenir à la tête du parti et renverser sa situation.

Les sondages montrent toutefois qu'une nette majorité d'Autrichiens affirment ne pas vouloir d'un tel retour. M. Kurz se dit heureux dans sa nouvelle carrière d'homme d'affaires.