Le procès-verbal de la Fed pourrait révéler un débat sur les risques de hausses de taux agressives

Le compte-rendu de la réunion de politique générale des 1er et 2 novembre, qui doit être publié plus tard mercredi, pourrait montrer à quel point les désaccords émergents ont commencé à s'étendre au sein de la banque centrale américaine, alors qu'elle met fin à la poussée des hausses de taux et commence à avancer par petites étapes vers un point d'arrêt éventuel.

La déclaration de politique générale de la Fed du 2 novembre a tenté de combler les lacunes, en promettant des "hausses continues" des taux jusqu'à ce qu'ils soient "suffisamment restrictifs" pour contrôler l'inflation, tout en précisant que l'ampleur des hausses à venir tiendrait compte du "resserrement cumulatif" effectué jusqu'à présent ainsi que du fait que l'impact de ces hausses pourrait ne pas se faire sentir avant un certain temps.

Ce qui n'est pas clair : dans quelle mesure les responsables de la Fed estiment qu'ils doivent augmenter les taux, et dans quelle mesure le sentiment de risque évolue vers des préoccupations concernant le "dépassement" et le fait de causer plus de dommages à l'économie que nécessaire pour contrôler l'inflation.

Le procès-verbal "pourrait montrer certaines différences de construction entre les responsables qui veulent adopter une approche plus attentiste et ceux ... qui continuent à présenter une vue plus définitive que les conditions financières devront se resserrer davantage", ont écrit les analystes de Citi dimanche.

À ce stade, le président de la Fed, Jerome Powell, et même les décideurs les plus traditionnellement dovish restent alignés derrière de nouvelles hausses de taux, et M. Powell a déclaré qu'il reste plus risqué de ne pas réussir à juguler la pire flambée d'inflation depuis les années 1980 que de relever les taux trop haut.

"Si nous devions trop resserrer les taux, nous pourrions alors utiliser fortement nos outils pour soutenir l'économie, alors que si nous ne parvenons pas à maîtriser l'inflation parce que nous ne resserrons pas assez, nous nous trouvons maintenant dans une situation où l'inflation va s'enraciner et les coûts, les coûts de l'emploi en particulier, seront potentiellement beaucoup plus élevés", a déclaré M. Powell lors d'une conférence de presse après la fin de la réunion de politique générale de novembre. "Du point de vue de la gestion des risques, nous voulons être sûrs de ne pas commettre l'erreur de ne pas resserrer suffisamment la politique ou de l'assouplir trop tôt."

Pourtant, avec des hausses de taux de la Fed depuis mars totalisant 3,75 points de pourcentage, dont des mouvements de trois quarts de point de pourcentage lors des quatre dernières réunions, les décideurs ont indiqué qu'ils étaient prêts à ralentir le rythme le plus rapide de resserrement de la banque centrale depuis le début des années 1980.

Les données gouvernementales récentes montrant une inflation plus lente que prévu, plusieurs responsables de la Fed ont déclaré qu'ils étaient à l'aise avec une augmentation d'un demi-point de pourcentage lors de la réunion des 13 et 14 décembre - une attente intégrée dans les prix actuels du marché pour les contrats liés au taux directeur de la banque centrale.

Le procès-verbal, qui doit être publié à 14 h HNE (19 h GMT), pourrait contribuer à montrer à quel point ce sentiment est partagé et à quel point les membres du Comité fédéral de l'open market, qui fixe la politique, peuvent se sentir proches d'une suspension totale des hausses de taux.

Une lecture plus précise à ce sujet viendra à la fin de la réunion dans trois semaines, lorsque les responsables publieront de nouvelles projections économiques trimestrielles, y compris leurs perspectives pour le chômage et l'inflation l'année prochaine et la voie appropriée pour la politique monétaire.