Le prochain patron de la Banque du Japon fait voeu de continuité

Tokyo (awp/afp) - L'économiste Kazuo Ueda, désigné par le gouvernement nippon pour succéder au gouverneur de la Banque du Japon en avril, a estimé vendredi que la politique monétaire ultra-accommodante actuelle de l'institution était "appropriée", signalant son intention de la poursuivre à court terme.

Le maintien de cette politique "est nécessaire pour soutenir l'économie et créer un environnement dans lequel les entreprises peuvent augmenter les salaires", a ajouté M. Ueda, 71 ans, devant la chambre basse du Parlement nippon.

Cette première prise de parole publique depuis l'annonce la semaine dernière de son choix par le gouvernement était très scrutée par les marchés financiers, avides d'indices sur les orientations monétaires futures de la BoJ, après dix ans d'une politique monétaire ultra-accommodante qui a fait chuter le yen face au dollar ces derniers mois.

Evoquant les "divers effets secondaires" de cette politique, M. Ueda a néanmoins estimé qu'elle avait "contribué à l'amélioration des bénéfices des entreprises et de (la situation de) l'emploi" et à éviter la déflation.

"Le Japon est toujours en train de se remettre de la crise du coronavirus et l'incertitude entourant l'économie nationale et internationale et les marchés financiers est extrêmement grande", a-t-il noté.

La monnaie japonaise a connu de brusques oscillations face au dollar au début de l'allocution de M. Ueda avant de se stabiliser: le billet vert s'échangeait pour 134,70 yens vers 03H10 GMT, contre 134,53 yens trois heures plus tôt.

Le marché anticipe un maintien du statu quo monétaire dans l'immédiat, car "un resserrement brutal des conditions financières n'est probablement pas ce que souhaitent les nouveaux dirigeants au départ", ont estimé les économistes Masamichi Adachi et Go Kurihara dans une note d'UBS publiée avant les déclarations de M. Ueda.

Ils estiment cependant que l'équipe de M. Ueda, dont la première réunion de politique monétaire devrait se tenir fin avril, transformera à terme la politique actuelle.

Baisse de l'inflation à l'horizon

En poste depuis 2013, le gouverneur sortant de la BoJ Haruhiko Kuroda a maintenu envers et contre tout un taux négatif de court terme, dans le but de stimuler la croissance et vaincre la déflation qui minait l'économie japonaise depuis les années 1990.

Mais l'institution n'a jamais atteint son objectif de générer une hausse des prix de 2% de manière stable, du fait notamment de problèmes structurels au Japon comme la faiblesse chronique des hausses de salaire et le déclin démographique accéléré du pays, qui handicape sa croissance.

La hausse des prix à la consommation dépasse largement 2% depuis l'an dernier dans l'archipel, et a même atteint 4,2% en janvier, un nouveau record depuis 1981.

La raison principale de l'accélération actuelle est cependant "la hausse des coûts due à l'augmentation du prix des biens importés, et non à une forte demande", a jugé vendredi M. Ueda.

Il a dit s'attendre à ce que l'inflation retombe sous les 2% d'ici le milieu de l'exercice 2023/24, qui commencera le 1er avril.

La BoJ avait légèrement relevé le mois dernier sa prévision d'inflation au Japon pour l'exercice en cours 2022/23, à 3% contre 2,9% précédemment, mais laissé inchangée sa perspective pour 2023/24, à 1,6%.

La nomination de M. Ueda doit encore être approuvée par le Parlement le mois prochain, ce qui devrait être une simple formalité étant donné la large majorité dont dispose la coalition au pouvoir dans les deux chambres.

Décrit comme prudent et réfléchi, mais aussi comme un bon communicant, M. Ueda est un éminent universitaire ayant déjà siégé au conseil de politique monétaire de la BoJ de 1998 à 2005.

Il sera épaulé par deux nouveaux gouverneurs adjoints: Shinichi Uchida, 60 ans, actuel directeur exécutif de la BoJ, et Ryozo Himino, 62 ans, ancien chef de l'Agence japonaise des services financiers (FSA).

afp/al