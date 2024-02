Fani Willis, le procureur de Géorgie qui supervise l'affaire d'ingérence électorale contre Donald Trump, doit à nouveau témoigner vendredi après avoir réprimandé les avocats de la défense pour avoir suggéré qu'elle avait bénéficié de manière inappropriée d'une relation amoureuse avec un collègue.

Le procureur du comté de Fulton, Mme Willis, doit répondre aux questions d'un avocat de son bureau, alors qu'elle tente de repousser les efforts de M. Trump et de plusieurs de ses coaccusés pour disqualifier son bureau dans l'affaire. Les avocats de la défense ont déclaré que la relation avec Nathan Wade, procureur spécial chargé de l'affaire des élections, posait un conflit d'intérêts.

Mme Willis a vigoureusement réfuté ces allégations lors de son témoignage jeudi, accusant l'avocate qui a initialement présenté les revendications de mentir à la cour dans le but de détourner l'attention de M. Trump et des 14 autres accusés dans cette affaire.

"Il est très offensant que quelqu'un vous mente", a déclaré Mme Willis lors de son témoignage.

Ces accusations pourraient faire basculer l'affaire pénale accusant M. Trump et plusieurs de ses alliés politiques d'avoir tenté illégalement de renverser la défaite de M. Trump en Géorgie en 2020. M. Trump et les 14 autres coaccusés ont plaidé non coupable.

M. Trump, candidat à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle, affirme depuis longtemps que les quatre affaires pénales dont il fait l'objet s'inscrivent dans le cadre d'une tentative visant à nuire à sa campagne. Il a affirmé que les allégations contre Willis et Wade ont discrédité l'accusation.

M. Trump et ses coaccusés ont suggéré que Mme Willis avait reçu des avantages indus de la part de M. Wade, notamment trois vacances aux Caraïbes, alors que ce dernier était sous contrat avec son bureau pour travailler sur l'enquête relative à l'ingérence dans les élections.

Mme Willis s'est présentée comme une professionnelle indépendante qui a remboursé Wade en espèces pour les vols et les hôtels et qui a payé elle-même au moins un des voyages.

"Je n'ai besoin de personne pour payer mes factures", a déclaré Mme Willis.

Son témoignage a eu lieu le premier jour d'une audience de deux jours à Atlanta, dont l'objectif est de déterminer si M. Trump et ses coaccusés peuvent prouver que leur relation a donné lieu à un avantage financier inapproprié. Si le juge, Scott McAfee, devait disqualifier Mme Willis de l'accusation, cela entraînerait probablement des retards considérables pendant que l'affaire serait transférée à un autre bureau du procureur.

Les avocats de la défense ont tenté de soulever des questions jeudi sur les paiements en espèces, suggérant qu'il n'y a aucune trace de remboursement des voyages par Willis, et sur le moment de la relation. Un ancien ami et employé de Willis a témoigné que Willis et Wade ont commencé à se fréquenter peu après leur rencontre en 2019.

Willis et Wade, qui ont également témoigné à la barre jeudi, ont tous deux déclaré que la relation était devenue romantique au début de 2022, après que Wade a été embauché pour travailler sur l'affaire.