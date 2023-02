Le procureur de l'Équateur perquisitionne les bureaux de Petroecuador et de la présidence dans le cadre d'une enquête sur la corruption.

Les procureurs ont également ciblé les bureaux de Petroecuador lors de perquisitions en novembre dernier, après avoir reçu des informations des autorités des États-Unis sur une affaire impliquant un ancien fonctionnaire de la société. L'ancien ministre de l'énergie a démissionné dans le cadre d'une enquête distincte sur des accusations de corruption, qu'il nie.

"Le bureau du procureur général et la police fouillent les bureaux de la direction et du procureur de Petroecuador et le sous-secrétariat judiciaire de la présidence à Quito. Les preuves liées à l'enquête pour le crime présumé de corruption sont en train d'être collectées", a déclaré le bureau du procureur général sur Twitter.

Le bureau de communication du président Guillermo Lasso a déclaré qu'il coopérerait pleinement avec les procureurs.

"Le gouvernement réitère sa tolérance zéro contre la corruption. Le gouvernement ratifie son engagement et sa position ferme en faveur de la transparence", a-t-il déclaré dans un communiqué sur Twitter.

Petroecuador a retweeté la déclaration du gouvernement et a ajouté dans son propre message sur Twitter que son conseil d'administration tiendrait une réunion extraordinaire urgente.