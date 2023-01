Le procureur en chef du Pérou lance des enquêtes sur les décès survenus lors de manifestations.

L'éviction controversée de l'ancien président de gauche Pedro Castillo le mois dernier a déclenché les troubles, qui ont coûté la vie à au moins 41 civils et un policier.

Le bureau de la procureure générale du Pérou, Patricia Benavides, a annoncé que les enquêtes se concentraient sur les violents affrontements entre les manifestants et les forces de sécurité dans les régions du sud à forte densité autochtone de Puno, Cusco, Arequipa, Apurimac et Ucayali, ainsi que dans la capitale du pays, Lima.

Cette semaine, Benavidez a ouvert une enquête préliminaire pour "génocide" contre la présidente Dina Boluarte et plusieurs ministres.

Boluarte, l'ancienne vice-présidente de Castillo, a pris le pouvoir après que les parlementaires aient voté la démission de son prédécesseur en difficulté, qui avait cherché à dissoudre le Congrès et à gouverner par décret le 7 décembre.

Le bureau de Benavidez a déclaré que 355 civils et 176 policiers ont été blessés, et que 329 autres citoyens ont été arrêtés, tous liés aux manifestations de rue anti-gouvernementales depuis la destitution de Castillo.

Les groupes de défense des droits de l'homme accusent les policiers et les soldats d'avoir fait un usage excessif de la force, notamment en tirant à balles réelles et en lâchant des gaz lacrymogènes depuis des hélicoptères, tandis que les forces de sécurité affirment que les manifestants, principalement dans les Andes du sud du Pérou, ont utilisé des armes artisanales et des explosifs contre eux.

La plupart des manifestations de colère et parfois violentes se sont déroulées dans les régions minières clés du sud, mais jeudi, des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Lima pour demander la fermeture du Congrès et la démission de Boluarte.