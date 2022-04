Le procureur général de New York cherche à contraindre une société immobilière à se conformer aux citations à comparaître dans le cadre de l'enquête Trump.

La procureure générale de l'État de New York cherche à contraindre la société immobilière Cushman & Wakefield à se conformer aux citations à comparaître dans le cadre de son enquête civile sur la Trump Organization, selon des documents judiciaires déposés vendredi.

La procureure générale Letitia James enquête depuis trois ans et demi sur les pratiques commerciales de l'ancien président américain Donald Trump, en cherchant à savoir si son entreprise a faussé la valeur de ses propriétés immobilières pour obtenir des prêts avantageux et des déductions fiscales.

M. James a déclaré vendredi que Cushman avait effectué des évaluations pour plusieurs propriétés de la Trump Organization, notamment le domaine Seven Springs dans le comté de Westchester à New York, le Trump National Golf Course à Los Angeles et le 40 Wall Bourse dans le centre de Manhattan.

Le bureau de James cherche à déterminer si les évaluations préparées par Cushman étaient frauduleuses ou trompeuses, mais Cushman a refusé de se conformer à une assignation à comparaître émise en février 2022 et ne s'est que partiellement conformé à une assignation antérieure, selon un dépôt.

"Alors que Cushman a initialement exprimé son désir de se conformer aux assignations du BVG, la société a néanmoins retenu des centaines de documents sensibles et a demandé à quatre témoins de ne pas répondre à de nombreuses questions basées sur des affirmations de privilège sans fondement de la Trump Organization", peut-on lire dans le dépôt du bureau de James.

Un porte-parole de Cushman a déclaré que les documents déposés ne caractérisaient pas exactement les réponses de l'entreprise.

"Toute suggestion selon laquelle Cushman & Wakefield n'a pas répondu de bonne foi à l'enquête du procureur général est fondamentalement fausse", a déclaré le porte-parole dans un communiqué. "Nous nous tenons derrière nos évaluateurs et notre travail".

Cushman a déclaré en janvier 2021 qu'elle avait coupé les liens avec la Trump Organization.

Trump, un républicain qui a perdu sa candidature à la réélection en novembre 2020, nie tout acte répréhensible et a rejeté la sonde de James comme une chasse aux sorcières politiquement motivée. James, une démocrate, se présente à la réélection pour son poste.

La poursuite de James concernant les dossiers de Cushman intervient après qu'elle ait demandé à un juge de New York d'accuser Trump d'outrage au tribunal pour ne pas avoir remis les documents qu'elle a assignés à comparaître, et de lui infliger une amende de 10 000 $ pour chaque jour où il ne s'y conforme pas.

Vendredi, Arthur Engoron, juge de la Cour suprême de l'État de New York, a déclaré qu'il tiendrait une audience le 25 avril pour déterminer si M. Trump devait être condamné pour outrage. (Reportage de Luc Cohen à New York ; Montage de Leslie Adler et Richard Pullin)