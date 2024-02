Le bureau du procureur général de l'Alabama n'a "aucune intention" de poursuivre les fournisseurs de fécondation in vitro ou les familles qui utilisent leurs services, a-t-il déclaré vendredi après que la plus haute juridiction de l'État a statué que les embryons congelés sont considérés comme des enfants.

À la suite de l'arrêt rendu la semaine dernière par la Cour suprême de l'Alabama, qui autorisait les parents à engager des poursuites en cas de décès injustifié de leurs enfants mineurs, y compris les embryons, plusieurs cliniques de fécondation de l'État ont interrompu leurs activités de fécondation in vitro (FIV), qui consiste à créer des embryons en mélangeant des ovules et des spermatozoïdes dans une boîte de laboratoire.

"Le procureur général (Steve) Marshall n'a pas l'intention d'utiliser la récente décision de la Cour suprême de l'Alabama pour poursuivre les familles ou les prestataires de FIV", a déclaré Katherine Robertson, avocate principale de M. Marshall, dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

L'arrêt de la Cour suprême de l'Alabama, dont les juges élus sont tous républicains, a amené les médecins et les patients à se demander comment conserver, transporter et utiliser légalement les embryons, s'ils doivent être tenus responsables de la destruction ou de la perte d'embryons.

Le président de la Cour, Tom Parker, a écrit dans son opinion concordante que la Cour ne faisait que suivre les lois de l'État et qu'il appartenait au corps législatif de l'État d'adopter de nouvelles mesures pour réglementer les cliniques et les processus de FIV conformément à l'amendement de 2018 de l'État sur le caractère sacré de la vie, approuvé par les électeurs, qui soutient "le caractère sacré de la vie non née et les droits des enfants non nés".

Le sénateur de l'État de l'Alabama, Tim Melson, médecin et républicain, a déclaré jeudi aux médias locaux qu'il allait déposer un projet de loi visant à protéger l'industrie de la FIV et les familles qui y ont recours. Selon l'Agence des services législatifs de l'État, la proposition de loi de Melson ne pourra être déposée au plus tôt que mardi, lors de la prochaine session du Sénat.

Le chef de la minorité de la Chambre des représentants, le démocrate Anthony Daniels, a déposé jeudi une proposition de loi qui stipule que "tout œuf humain fécondé ou embryon humain qui existe en dehors d'un utérus humain n'est pas considéré comme un enfant à naître ou un être humain à quelque fin que ce soit en vertu de la loi de l'État".

UNE MENACE POUR LA SANTÉ DES FEMMES

Les défenseurs de la santé estiment qu'en consacrant l'idée de la "personnalité fœtale", la décision de la Cour suprême de l'Alabama pourrait inspirer d'autres restrictions à la liberté de procréation des femmes dans tous les États-Unis.

En 2022, la Cour suprême des États-Unis a annulé l'arrêt historique Roe v. Wade de 1973, qui reconnaissait le droit constitutionnel à l'avortement. Cette décision a laissé aux États le soin de déterminer la légalité de l'avortement à l'intérieur de leurs frontières. Des États conservateurs, comme l'Alabama, ont depuis lors imposé des interdictions presque totales sur les procédures d'avortement.

Vendredi, les républicains ont tenté d'endiguer les retombées de la décision de la Cour de l'Alabama. Le président Joe Biden, un démocrate qui cherche à se faire réélire cet automne, a déclaré jeudi que cette décision témoignait d'un mépris "scandaleux et inacceptable" à l'égard des choix personnels.

L'affaire de l'Alabama a été portée devant la Cour suprême par trois couples qui réclamaient des dommages et intérêts à un centre conservant leurs embryons congelés après qu'une patiente y ait accédé et les ait détruits.

La Haute Cour a estimé que la constitution de l'Alabama considérait clairement les embryons comme des "enfants à naître [...] sans exception fondée sur le stade de développement, l'emplacement physique ou toute autre caractéristique accessoire", citant un amendement constitutionnel que les électeurs de l'Alabama ont approuvé en 2018 et qui accorde aux fœtus tous les droits de l'homme, y compris le droit à la vie.

Le traitement par FIV implique généralement la création de plusieurs embryons afin de maximiser les chances de réussite de la grossesse, tout en laissant certains embryons inutilisés.