La procureure spéciale chargée du dossier contre l'acteur Alec Baldwin dans l'affaire de la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage du film "Rust" en 2021 a annoncé mardi qu'elle se retirait, comme l'avaient demandé les avocats d'Alec Baldwin.

La décision du procureur spécial Andrea Reeb est intervenue un mois après que l'avocat de Mme Baldwin a déposé une requête visant à la démettre de ses fonctions parce qu'elle est également représentante au sein du corps législatif de l'État. L'équipe de Mme Baldwin a fait valoir qu'il était contraire à la constitution de l'État qu'un législateur siège dans une autre branche du gouvernement.

Le 23 février, Mme Baldwin a plaidé non coupable à l'accusation d'homicide involontaire.

Deux autres personnes ont été inculpées. L'armurière Hannah Gutierrez-Reed plaidera non coupable d'homicide involontaire, a déclaré son avocat. Le directeur adjoint Dave Hall a plaidé non coupable d'une accusation de port d'arme.

"La meilleure façon pour moi de veiller à ce que justice soit rendue dans cette affaire est de me retirer afin que l'accusation puisse se concentrer sur les preuves et les faits, qui montrent clairement qu'un mépris total des protocoles de sécurité de base a conduit à la mort d'Halyna Hutchins", a déclaré M. Reeb dans un communiqué. "Je ne laisserai pas les questions relatives à mes fonctions de législateur et de procureur obscurcir le véritable problème.

Mary Carmack-Altwies, procureur du premier district judiciaire du Nouveau-Mexique, n'a pas immédiatement indiqué qui remplacerait Reeb et s'est refusée à tout commentaire, si ce n'est pour dire que les documents relatifs à la révocation de Reeb avaient été déposés auprès de la cour.

L'avocat de Baldwin, Luke Nikas, a fait référence, par l'intermédiaire d'un porte-parole, à sa demande de récusation de Reeb en vertu de la disposition de la constitution du Nouveau-Mexique relative à la séparation des pouvoirs.

L'accusation avait initialement inculpé Baldwin et Gutierrez-Reed d'une aggravation liée aux armes à feu, qui a ensuite été baissée, réduisant leur peine de prison possible d'un minimum de cinq ans à un maximum de 18 mois.

Gutierrez-Reed a attribué la fusillade à un éventuel sabotage, au manque de formation de Baldwin en matière d'armes à feu et au fait que Halls et Baldwin ne l'avaient pas appelée sur le plateau pour procéder à des vérifications supplémentaires concernant les armes à feu.