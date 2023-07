Le producteur norvégien d'aluminium Hydro a relevé vendredi ses prévisions de dépenses d'investissement pour l'année en cours, alors qu'il a annoncé une baisse de ses bénéfices de base au deuxième trimestre, conformément aux attentes.

Les bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement sont tombés à 7,1 milliards de couronnes (706 millions de dollars) pour la période avril-juin, contre 11,6 milliards de couronnes un an plus tôt, ce qui correspond à la prévision moyenne des analystes, qui était de 7,0 milliards de couronnes.

Hydro a prévu des dépenses d'investissement de 20,5 milliards de couronnes, contre 16,5 milliards précédemment.

Cela est dû en partie à l'inflation et aux effets de la conversion des devises, mais aussi au fait que l'entreprise a offert 1,5 milliard de couronnes de plus pour son acquisition de l'entreprise polonaise Alumetal, entre autres investissements.

"Aucune autre augmentation de l'allocation de capital n'est prévue pour 2023", a déclaré Hydro dans un communiqué.

(1 $ = 10,0508 couronnes norvégiennes)