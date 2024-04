Le producteur espagnol de cava Freixenet a présenté un plan de licenciement temporaire de 615 travailleurs, soit près de 80 % de ses effectifs, en raison de la sécheresse qui sévit dans la région de Penedes, en Catalogne, a-t-il indiqué dans un communiqué lundi.

La mesure devrait entrer en vigueur en mai, et l'entreprise n'a pas précisé la durée des licenciements.

Freixenet est ainsi l'une des premières entreprises de Catalogne à réagir par un plan de licenciement à la pire sécheresse jamais enregistrée dans la région. L'entreprise a présenté ce plan aux autorités catalanes du travail et l'a soumis aux syndicats des travailleurs.

Alors que l'impact du changement climatique dû aux combustibles fossiles s'intensifie dans le sud de l'Europe, la sécheresse qui sévit depuis 2021 a provoqué une pénurie de raisins. L'année dernière, cette situation a été particulièrement grave dans la région d'origine de l'entreprise, Penedes, a déclaré le producteur de cava.

En vertu de la loi espagnole ERTE, les entreprises confrontées à des circonstances exceptionnelles peuvent licencier temporairement des employés ou réduire leurs heures de travail.

"Cette mesure vise à garantir la viabilité de l'entreprise et à préserver l'employabilité afin de faire face aux causes externes et aux cas de force majeure provoqués par la grave sécheresse", a déclaré M. Freixenet.

Les syndicats représentant les travailleurs n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les vignobles de la célèbre région de production de cava de Penedes, en Catalogne, sont tellement desséchés que les racines de vignes vieilles de 30 ans sont mortes, laissant des raisins rouges et verts flétris dépérir sous le soleil intense. (Reportage de Jesús Aguado ; rédaction d'Aurora Ellis et de Cynthia Osterman)