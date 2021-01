Le producteur de musique Phil Spector est décédé à 81 ans

NEW YORK, 17 janvier (Reuters) - Le producteur de musique Phil Spector, qui a laissé son empreinte sur la musique pop dans les années 1960 avec les enregistrements "murs du son" et avait été condamné pour le meurtre d'une actrice américaine en 2003, est décédé du COVID-19 à l'âge de 81 ans, rapportent dimanche des médias.

Phil Spector a produit 20 hits entrés dans le TOP 40 entre 1961 et 1965 et il a collaboré avec les Beatles, les Righteous Brothers et Ike et Tina Turner. Il a également influencé de nombreux artistes depuis les Beach Boys jusqu'à Bruce Springsteen, qui avait recréé le "son Spector" dans son légendaire "Born to Run".

Il avait été diagnostiqué positif au Covid-19 il y a quatre semaines et il avait été transféré de sa prison, où il purgeait une peine de 19 ans pour le meurtre de l'actrice Lana Clarkson, à un hôpital, selon le Daily Mail. (Nick Zieminski, version française Gwénaëlle Barzic)