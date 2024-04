L'Ukraine et ses partenaires internationaux ont discuté de la possibilité de regrouper les futurs revenus des actifs russes gelés pour soutenir les ventes d'obligations de ce pays ravagé par la guerre, a déclaré vendredi le directeur de la banque centrale ukrainienne, M. Andriy Pyshnyi.

Le premier ministre ukrainien Denys Shmyhal et le ministre des finances Serhiy Marchenko ont rencontré la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen, les dirigeants du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, ainsi que des responsables financiers d'un certain nombre de pays, mercredi, en marge des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington.

Les discussions ont porté sur un large éventail de questions, notamment sur la manière d'utiliser les avoirs russes gelés dans les pays occidentaux - estimés à environ 300 milliards de dollars - au profit de l'Ukraine, a déclaré M. Pyshnyi lors d'une interview accordée cette semaine.

L'une des possibilités évoquées a été de regrouper les intérêts futurs des avoirs russes saisis - estimés entre 3 et 5 milliards de dollars par an - pour soutenir l'émission d'obligations.

"Différentes options ont été discutées, de la saisie directe à l'utilisation des actifs pour l'émission d'obligations", a déclaré M. Pyshnyi. "La Russie doit payer pour toutes les destructions qu'elle a causées et qu'elle causera.

Le vice-président exécutif de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, a déclaré jeudi qu'une solution consisterait probablement à garantir les actifs russes au lieu de les saisir purement et simplement.

Kiev s'efforce de consolider l'aide financière de ses partenaires. La perspective d'un nouveau programme d'aide des États-Unis s'est éclaircie après des mois d'impasse, le Congrès américain devant se prononcer ce week-end sur l'octroi de milliards de dollars d'aide à la sécurité.

Interrogé sur les perspectives du programme de prêt de l'Ukraine au FMI, d'un montant de 15,6 milliards de dollars, M. Pyshnyi a déclaré qu'une mission du prêteur mondial commencerait à travailler sur la quatrième révision à la fin du mois de mai, après avoir obtenu l'approbation de la dernière à la fin du mois de mars.

"Il y a eu beaucoup de discussions sur la manière dont l'Ukraine respecte ses engagements, et nous espérons donc que nous passerons avec succès le prochain examen", a-t-il déclaré.

M. Pyshnyi a ajouté que l'Ukraine prendrait également d'autres mesures pour libérer la hryvnia. La monnaie a été rattachée au dollar américain juste après l'invasion russe de février 2022, au cours de laquelle la banque centrale a également restreint les flux de capitaux.

Dans le cadre de la stratégie de libéralisation monétaire prévue par le programme du FMI, l'Ukraine autorisera les entreprises étrangères à commencer à rapatrier les dividendes nouvellement versés, a déclaré M. Pyshnyi, le rapatriement des paiements d'intérêts sur les "anciens" engagements au titre de la dette devant suivre en temps voulu.

"Nous voulons que l'Ukraine reçoive de l'argent frais, de nouveaux prêts, de nouveaux investissements - c'est notre priorité", a-t-il déclaré, ajoutant que les décideurs politiques étaient conscients qu'ils devaient également s'attaquer aux dettes héritées du passé.

"Il est important que, malgré la guerre, nous revenions progressivement à la normale, en créant une nouvelle normalité dans le contexte de la guerre.