La hausse des prix et des taux d'intérêt au Japon pourrait bénéficier au profil de crédit du pays en gonflant la dette et en encourageant la productivité malgré la pression accrue sur les finances publiques, a déclaré à Reuters l'analyste souverain de Fitch Ratings pour le Japon.

"La hausse des taux d'intérêt et de l'inflation est plus positive qu'on ne le pense", a déclaré Krisjanis Krustins, directeur chez Fitch, lors d'un entretien avec Reuters mercredi.

La hausse de l'inflation contribue à réduire la valeur de l'encours de la dette et à faire baisser le ratio dette/produit intérieur brut (PIB).

Toutefois, elle pourrait également encourager les changements d'emploi, les travailleurs étant à la recherche de salaires plus élevés, et inciter les entreprises à penser davantage à l'efficacité à long terme, a-t-il ajouté.

"Elle libère le capital et les personnes pour des activités plus productives", a déclaré M. Krustins. "On ne sait pas exactement dans quelle mesure cela se produira, mais il s'agit d'un de ces effets secondaires qui pourraient avoir des répercussions positives importantes sur le Japon.

Fitch a fixé sa note pour le crédit japonais à A, cinq crans en dessous de la note maximale AAA, avec des perspectives stables.

Le ratio dette/PIB s'étant amélioré ces dernières années, une baisse persistante de ce ratio "pourrait conduire à une révision à la hausse de la note", a-t-il déclaré.

"Il n'y a pas de seuil spécifique, il s'agit plutôt d'une tendance. Mais il est clair que ce n'est pas impossible", a-t-il ajouté.

Il a toutefois souligné que l'assainissement des finances publiques en lambeaux reste un défi au Japon, car le gouvernement n'a pas encore présenté de mesures significatives d'assainissement budgétaire ou de recettes supplémentaires pour financer des dépenses telles que la défense et la garde d'enfants.

Le gouvernement s'est engagé à dégager un excédent budgétaire primaire d'ici le prochain exercice fiscal, un objectif que de nombreux analystes considèrent comme optimiste.

Le solde budgétaire primaire, qui exclut les nouvelles ventes d'obligations et les coûts du service de la dette, indique dans quelle mesure les mesures politiques peuvent être financées sans émettre de dette.

La dette publique du Japon représente plus de deux fois son économie, ce qui en fait de loin la plus importante des économies industrialisées.

M. Krustins a déclaré que Fitch ne s'attendait pas à ce que le Japon atteigne son objectif d'équilibre budgétaire primaire pour l'exercice 2025, mais il a ajouté qu'il n'était "jamais trop inquiet au sujet de l'objectif".

Le mois dernier, l'analyste souverain de Moody's pour le Japon a déclaré à Reuters qu'un échec dans la réalisation de l'objectif ne déclencherait pas d'action de notation négative parce que l'objectif constitue toujours un "engagement" en faveur de la réforme fiscale.