Un programme de rachat de titres du Trésor américain lancé récemment devrait améliorer la liquidité du marché des obligations d'État américaines, tandis que d'autres initiatives renforceront la transparence des prix et la visibilité sur l'utilisation de l'effet de levier, a déclaré mercredi un responsable du Trésor.

Le Trésor a lancé un programme de rachat le mois dernier afin d'offrir aux acteurs du marché une occasion régulière de revendre au Trésor des titres qui ne sont pas en circulation, qui sont plus anciens et moins liquides, sur l'ensemble de la courbe des rendements. La dernière fois qu'il a effectué des opérations régulières de rachat, c'était en 2000, pour une durée d'environ deux ans.

Les rachats devraient encourager les courtiers à créer des marchés pour les titres non gérés, "car ils auront le Trésor comme acheteur régulier et prévisible", a déclaré Joshua Frost, secrétaire adjoint aux marchés financiers, dans des remarques préparées pour le forum ISDA/SIFMA sur le Trésor à New York.

Ces mesures devraient également entraîner une augmentation des échanges et permettre aux courtiers en obligations de libérer leurs bilans, a-t-il ajouté.

Le premier rachat a eu lieu la semaine dernière et le Trésor prévoit de procéder à des achats hebdomadaires, avec des plafonds qui, dans les mois à venir, atteindront 30 milliards de dollars par trimestre, mais l'issue des opérations dépendra des prix, a déclaré M. Frost.

"Permettez-moi d'être clair : le Trésor a pour objectif d'être un acheteur sensible aux prix. Nous pourrions racheter moins que le maximum fixé, voire rien du tout, dans le cadre d'une opération, en fonction de la qualité des offres que nous recevons", a-t-il déclaré.

Les rachats font partie d'une série d'initiatives lancées par le Trésor et d'autres institutions afin d'améliorer la liquidité et d'éviter les perturbations des échanges sur le plus grand marché obligataire du monde, qui constitue le fondement du système financier mondial.

En décembre, la Securities and Exchange Commission (Commission des opérations de bourse) des États-Unis a adopté une réforme clé visant à stimuler l'utilisation de la compensation centrale pour les bons du Trésor américain, qui s'appliquera aux marchés des bons du Trésor et des pensions, où les banques et les fonds échangent des prêts garantis par des bons du Trésor.

Au début de l'année, la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) a commencé à publier des données sur certaines transactions individuelles de titres du Trésor à la fin de chaque journée.

Plus récemment, l'Office of Financial Research (OFR) du Trésor a déclaré qu'il commencerait bientôt à collecter des données sur les transactions effectuées sur le marché des pensions bilatérales non compensées de manière centralisée, un secteur opaque de Wall Street largement utilisé par les fonds spéculatifs pour financer leurs transactions.

"Ce marché représente l'une des plus grandes lacunes en matière de données sur l'activité du marché du Trésor pour le secteur officiel", a déclaré M. Frost. "Combler cette lacune fournira des données sur les contreparties des courtiers et les conditions des transactions, ce qui devrait aider le secteur officiel à mieux évaluer les vulnérabilités de ce marché", a-t-il ajouté. (Reportage de Davide Barbuscia ; Rédaction d'Andrea Ricci)