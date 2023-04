Selon des sources industrielles, un accord exclusif signé par la société britannique Global Commodities Holdings Limited (GCHL), qui débouchera sur le développement et la commercialisation d'indices pour le nickel indonésien, pourrait changer la donne en matière de référencement des prix du nickel.

Depuis mars dernier, lorsque la Bourse des métaux de Londres (LME) a suspendu les transactions sur le nickel pendant plus d'une semaine à la suite d'une flambée record des prix, de nombreux consommateurs, producteurs et négociants ont cherché une solution de remplacement.

La société britannique GCHL a déclaré dans un communiqué que les indices seraient utilisés par toutes les parties prenantes comme référence pour "les transactions, la budgétisation, les prévisions et comme outil permettant au gouvernement indonésien de contrôler et de surveiller les mines de nickel et les activités en aval".

Selon des sources de l'industrie métallurgique, cela pourrait changer la donne, car l'Indonésie est le plus grand producteur de nickel au monde. Elle a représenté 48 % des 3,3 millions de tonnes produites l'année dernière, mais ne dispose pas de ses propres indices.

"Si les Indonésiens déclarent que les gens doivent utiliser ces indices pour évaluer les exportations à des fins fiscales, cela constituera de facto une pression réglementaire pour utiliser les indices comme référence", a déclaré une source de l'industrie métallurgique.

Entre-temps, l'effondrement des volumes de nickel au LME a réduit la pertinence de son contrat pour l'industrie du nickel.

Une partie du problème pour le plus grand forum de commerce de métaux au monde est que le nickel qui peut être livré dans le cadre de son contrat, connu sous le nom de classe 1, ne représente plus qu'environ 20 % du marché mondial, contre 50 % il y a plus d'une dizaine d'années.

Le marché est désormais dominé par le nickel de classe 2, qui comprend principalement le ferronickel et la fonte brute de nickel (NPI), un produit de qualité inférieure utilisé principalement pour l'acier inoxydable, essentiellement produit en Indonésie.

"GCHL et PT Indeks Komoditas Indonesia (PT IKI) ont signé un protocole d'accord qui conduira au développement et à la commercialisation d'indices pour le nickel indonésien", a déclaré GCHL, dont le siège est au Royaume-Uni.

Le projet de développement d'indices de nickel avec PT IKI complétera les plans de GCHL visant à proposer une plateforme, qui devrait être mise en service plus tard en avril, pour acheter et vendre du nickel de classe 1.

"Le prix du nickel de classe 1 sera entièrement dérivé des transactions et des offres qualifiées sur la plateforme GCHL, et GCHL autorisera en outre le commerce des matériaux de l'indice PT IKI.

Les indices seront basés sur les dernières données de prix des mines de nickel, des fonderies, des négociants et des consommateurs, a déclaré GCH.

"GCH sera responsable de l'identification et de la gestion des relations avec les marchés à terme qui émergeront pour les différents indices que les partenaires commerciaux sont en train de développer", a déclaré GCH.

Les bourses pourraient utiliser les indices pour créer des contrats à terme qui pourraient être utilisés par l'industrie pour couvrir ses besoins.