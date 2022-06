Le projet de Biden de présenter la relance de l'Amérique latine lors du sommet a été marqué par des différends et des dissensions.

Le projet de M. Biden de dévoiler un ensemble de mesures visant à stimuler la reprise en Amérique latine, à aider à endiguer l'immigration galopante et à contrer l'influence économique régionale croissante de la Chine a été entaché par un boycott partiel des dirigeants mécontents de la décision de Washington d'exclure Cuba, le Venezuela et le Nicaragua du sommet.

Les responsables américains espèrent que le Sommet des Amériques à Los Angeles et un rassemblement parallèle de hauts dirigeants d'entreprise pourront ouvrir la voie à une coopération économique accrue dans la région, alors que les pays aux prises avec une inflation élevée s'efforcent de rapprocher de chez eux les chaînes d'approvisionnement mises à rude épreuve par la pandémie de COVID-19.

"Il est bien mieux pour nous ... d'avoir une chaîne d'approvisionnement ici dans les Amériques que d'être dépendant d'une chaîne d'approvisionnement qui vient de Chine", a déclaré l'ambassadeur américain au Mexique, Ken Salazar, à Reuters en marge du sommet.

Cherchant à présenter des alternatives à la Chine, les responsables américains ont déclaré que M. Biden dévoilerait mercredi un "partenariat des Amériques" visant à accélérer la reprise de la pandémie en s'appuyant sur les accords commerciaux existants.

Le plan viserait à mobiliser les investissements, à revigorer la Banque interaméricaine de développement, à créer des emplois dans le domaine de l'énergie propre, à renforcer les chaînes d'approvisionnement et à promouvoir un "commerce durable et inclusif" dans la région, a déclaré un responsable de l'administration.

Néanmoins, une initiative qui promeut les emplois à l'étranger pourrait se heurter à l'opposition protectionniste des États-Unis, ainsi qu'à des questions sur le nombre d'économies très divergentes qui pourraient la faire fonctionner.

L'administration Biden a présenté le sommet comme une occasion pour les États-Unis de réaffirmer leur engagement envers l'Amérique latine après des années de négligence comparative sous son prédécesseur républicain Donald Trump.

Mais des tensions sont apparues à plusieurs reprises lors des préparatifs.

Des fissures diplomatiques sont apparues cette semaine lorsque Washington a choisi de ne pas inviter le Cuba communiste et les gouvernements de gauche du Venezuela et du Nicaragua, arguant que leur bilan en matière de droits de l'homme et de démocratie rendait la chose impossible.

Rejeté dans sa demande que tous les pays soient invités, le président du Mexique a déclaré qu'il resterait à l'écart, détournant l'attention des objectifs de Biden vers les divisions régionales.

Les dirigeants du Guatemala et du Honduras, deux des pays qui envoient le plus de migrants aux États-Unis, ont également déclaré qu'ils ne s'y rendraient pas, sapant ainsi les efforts déployés par les responsables de Biden pour élaborer une "déclaration" sur les plans communs visant à lutter contre le phénomène.

Néanmoins, les dirigeants de plus de 20 pays de la région seront présents, notamment du Canada, du Brésil et de l'Argentine, selon les organisateurs.

M. Biden, dans ce qui est présenté comme un discours politique d'ouverture du sommet, donnera un aperçu de la déclaration sur la migration qui sera annoncée vendredi. Les responsables affirment qu'elle comprendra des engagements spécifiques de la part des dirigeants pour aider à relever le défi.

Les détentions de migrants à la frontière entre les États-Unis et le Mexique ont atteint des niveaux record cette année, et lundi, une autre caravane de personnes comptant des milliers de personnes a pris la route du nord depuis le sud du Mexique.