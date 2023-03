PARIS, 2 mars (Reuters) - La Commission de régulation de l'énergie française (CRE) et la Commission nationale des marchés et de la concurrence espagnole (CNMC) ont validé jeudi un projet d'interconnexion électrique sous-marine entre la France et l'Espagne, relancé par la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine malgré une hausse des coûts.

Le coût du chantier, estimé en 2017 à 1,75 milliard d'euros, a été réévalué à 2,85 milliards d'euros, assorti d'une enveloppe pour risque de 250 millions, ont précisé les deux autorités dans un communiqué commun.

"Du fait d'un contexte de marché défavorable, les prix des principaux composants de ces futures liaisons ont fortement augmenté depuis les premières estimations", ont expliqué la CRE et la CNMC.

Celles-ci ont toutefois souligné que "les bénéfices espérés du projet sont eux aussi en forte hausse, en raison de l'évolution des prévisions de mix énergétique et de consommation électrique dans les pays européens, dans un contexte d'accélération de la transition énergétique".

Le projet bénéficie en outre d'une subvention européenne de 578 millions d'euros, ont-elles indiqué.

Annoncé il y a six ans, le projet "Golfe de Gascogne" a été conçu pour doubler la capacité de transport d'électricité existante entre les deux pays et devrait permettre à l'Espagne d'injecter son abondante énergie renouvelable dans un réseau européen plus large.

Des sources ont dit à Reuters que la France et l'Espagne étaient proches d'un accord sur ce projet. (Reportage Benjamin Mallet, rédigé par Matthieu Protard et Jean-Stéphane Brosse)