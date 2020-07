Le projet de décret de Trump sur les "dreamers" ne prévoit pas d'amnistie

11 juillet (Reuters) - Le projet de décret du président américain Donald Trump sur l'immigration ne prévoit pas d'amnistie pour les migrants qui sont aux États-Unis illégalement mais qui sont arrivés dans le pays alors qu'ils étaient enfants, a déclaré vendredi un porte-parole de la Maison blanche.

"Cela n'inclut pas l'amnistie", a déclaré le porte-parole de la Maison blanche dans un communiqué, après que Trump ait déclaré dans une interview télévisée que son projet de décret inclurait une voie vers la citoyenneté pour ces immigrants, connus sous le nom de "Dreamers".

Dans une interview avec la chaîne de télévision espagnole Telemundo, Trump a déclaré que son décret impliquerait une action différée pour les arrivées d'enfants (DACA), le programme qui protège des centaines de milliers de ces immigrants de l'expulsion.

La déclaration de la Maison blanche dit que le décret de Trump établirait un système d'immigration basé sur le mérite et a réitéré que Trump travaillerait avec le Congrès sur une solution législative qui "pourrait inclure la citoyenneté, ainsi qu'une forte sécurité aux frontières et des réformes permanentes basées sur le mérite", mais pas d'amnistie. (ohammad Zargham, Eric Beech et John Whitesides; version française Camille Raynaud)