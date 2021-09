Le projet de loi américain sur l'énergie est ralenti par une multitude d'amendements républicains.

La commission des ressources naturelles de la Chambre des représentants des États-Unis prolongera jusqu'à la semaine prochaine le débat sur la législation relative à l'énergie et à l'environnement en matière d'infrastructures, a déclaré jeudi le représentant Raul Grijalva, un démocrate, après que les républicains ont proposé un grand nombre d'amendements au projet de loi.

Les démocrates de la commission ont proposé des mesures d'un montant de 31 milliards de dollars à inclure dans un ensemble de mesures d'infrastructure d'un budget de 3,5 billions de dollars qui contient plusieurs éléments auxquels s'opposent vivement de nombreux républicains.

Ces mesures comprennent l'abrogation du programme d'exploitation pétrolière dans l'Arctic National Wildlife Refuge en Alaska, la création d'un programme de Corps civil pour le climat pour les projets de conservation sur les terres publiques, et l'augmentation des redevances sur les forages pétroliers et gaziers et leur extension aux émissions et au torchage du méthane, un gaz à effet de serre.

"Aujourd'hui, nous avons l'occasion, une fois dans une vie, une fois dans une génération, de faire progresser l'investissement audacieux et ambitieux" dans la lutte contre le changement climatique et la création d'emplois dans les nouvelles sources d'énergie, a déclaré M. Grijalva.

Les démocrates espèrent que le paquet de "réconciliation" budgétaire de 3 500 milliards de dollars deviendra une loi avec le soutien des partis à la Chambre et au Sénat, de même que le projet de loi bipartisan sur les infrastructures.

Au début de l'audition sur la législation, les républicains ont tenté de retarder la session jusqu'au 14 septembre afin que le Congrès puisse se concentrer sur l'ouragan Ida et la crise en Afghanistan. Après l'échec de cette tentative, le panel a examiné une cinquantaine d'amendements sur une centaine qui ont été déposés, principalement par les républicains.

Cela a conduit à environ neuf heures de débat sur le paquet et a forcé Grijalva, le président du panel, à étendre le débat à une audience supplémentaire prévue pour le 9 septembre.

Les républicains ont déclaré que de nombreuses mesures, y compris des redevances plus élevées, augmenteraient la dépendance vis-à-vis des adversaires des États-Unis pour les combustibles fossiles et les minéraux utilisés pour produire des turbines éoliennes et des panneaux solaires.

Le représentant Garret Graves, un républicain de Louisiane qui a rejoint le panel à distance tout en s'occupant des conséquences de l'ouragan Ida dans son État, a déclaré que le projet de loi "mettrait à genoux" la production pétrolière offshore. "Cette législation profiterait à nos adversaires et paralyserait l'économie de la Louisiane", a-t-il déclaré.

Au Sénat, les démocrates espèrent faire passer la loi budgétaire selon la procédure de réconciliation, qui ne nécessite qu'une majorité simple dans la chambre de 100 membres, au lieu des 60 voix nécessaires pour faire passer la plupart des projets de loi.

Alors que les démocrates du Sénat étaient unis pour soutenir le cadre initial ouvrant la voie à la législation de réconciliation, les sénateurs modérés Joe Manchin et Kyrsten Sinema ont protesté contre le coût global. (Reportage de Timothy Gardner ; édition de Sonya Hepinstall)