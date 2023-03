Une législation en cours dans l'État américain du Kansas visant à empêcher l'utilisation de considérations environnementales, sociales ou de gouvernance (ESG) par les contractants publics réduirait les rendements du système de retraite de l'État de 3,6 milliards de dollars sur 10 ans, selon une nouvelle analyse fiscale.

La note publiée par la Division du budget de l'État le 7 mars est la dernière en date des difficultés auxquelles sont confrontés les politiciens républicains qui cherchent à bloquer ou à ralentir l'utilisation croissante des considérations ESG par les entreprises et les investisseurs.

À l'instar des projets de loi soutenus par les républicains dans d'autres États, le "Protection of Pensions and Businesses Against Ideological Interference Act" (loi sur la protection des retraites et des entreprises contre l'ingérence idéologique) présenté au Sénat du Kansas exigerait que le Kansas Public Employees Retirement System (KPERS) se désengage des entreprises financières qui se livrent à des "boycotts idéologiques".

Dans d'autres États où de telles lois ont déjà été adoptées, des responsables républicains ont accusé des banques de premier plan et des sociétés de Wall street comme BlackRock Inc de boycotter le secteur de l'énergie en raison du traitement réservé par les investisseurs à des questions telles que le changement climatique. Les sociétés financières affirment qu'elles ne cherchent qu'à maximiser les rendements et qu'elles tiennent compte d'éléments tels que les risques que l'augmentation des températures mondiales pourrait faire peser sur les activités des entreprises

La note budgétaire du 7 mars indique que KPERS a indiqué qu'il devrait restructurer son portefeuille "parce que les gestionnaires d'investissement actuels seraient disqualifiés en tant que fiduciaires et remplacés par des gestionnaires d'investissement alternatifs qui répondraient aux exigences du projet de loi".

Avec des rendements attendus réduits de 0,85 %, "le consultant général en investissement de KPERS prévoit que les rendements du portefeuille d'investissement diminueraient de 3,6 milliards de dollars au cours des dix prochaines années par rapport au portefeuille d'investissement actuel", indique la note.

Les coûts de désinvestissement anticipé sur les marchés privés s'élèveraient à 1,14 milliard de dollars, indique également la note. D'autres coûts incluraient des frais de désinvestissement anticipé pour les nouveaux employés du trésorier de l'État du Kansas chargés de surveiller les activités de boycott potentielles.