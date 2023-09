Le Sénat de l'État de Californie a approuvé mardi un projet de loi obligeant les grandes entreprises à rendre compte de leur empreinte carbone. Le projet de loi est transmis au gouverneur Gavin Newsom, qui doit décider s'il devance le gouvernement fédéral dans l'établissement de règles sur le climat pour les entreprises.

"Une étape importante pour l'action climatique, exigeant des grandes entreprises qu'elles divulguent l'intégralité de leur empreinte carbone, est en passe d'être transmise au gouverneur ! a écrit le sénateur démocrate Scott Wiener sur le site de médias sociaux X après que la chambre a voté le projet de loi par 27 voix contre 8.

Selon M. Wiener, les entreprises publiques et privées qui opèrent en Californie et gagnent plus d'un milliard de dollars par an seraient tenues de rendre compte de leurs activités.

Le projet de loi californien a été soutenu par plusieurs grandes entreprises, dont Apple, Ikea et Microsoft, mais il a été contesté par la Chambre de commerce, qui l'a qualifié d'"onéreux".

Les gouvernements et les actionnaires exercent une pression croissante sur les entreprises pour qu'elles divulguent leur contribution aux émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent le climat mondial et mettent en péril les modèles économiques traditionnels. La Commission américaine des opérations de bourse (SEC) n'a pas encore finalisé ses règles en matière de divulgation.

Le bureau de M. Newsom n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La Californie, dominée par les démocrates, dispose depuis longtemps de règles environnementales parmi les plus strictes dans des domaines tels que les normes d'efficacité énergétique des véhicules et la politique de planification, après avoir adopté une loi sur le changement climatique en 2006. Ces dernières années, les tentatives de gestion des risques liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ont été vivement contestées et ont creusé de profonds fossés entre certains États.

Le projet de loi s'attaque à l'une des questions les plus épineuses de la réglementation climatique en demandant aux entreprises de mesurer et de déclarer une catégorie complexe d'émissions indirectes liées à leurs chaînes d'approvisionnement et à leurs utilisateurs finaux, connue sous le nom de "Scope 3". La Chambre de commerce de Californie a dénoncé cette mesure, la qualifiant d'"exigence onéreuse en matière de suivi des émissions et de paperasserie qui augmentera les coûts pour les entreprises californiennes".

Même si M. Newsom l'approuve, la loi pourrait se heurter à d'autres obstacles.

"Je m'attends à ce que la loi soit contestée devant les tribunaux", a déclaré Steve O'Day, associé du cabinet d'avocats Smith Gambrell Russell, même si "si elle devient active, elle commencera à imposer l'analyse et la divulgation des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie", avant la proposition de règlement fédéral de la SEC. (Reportage d'Isla Binnie à New York ; rédaction de David Gregorio)