Le projet de loi de la Chambre des représentants prévoit une réglementation américaine similaire à celle des banques pour les monnaies stables - source

Les principaux démocrates et républicains de la commission des services financiers de la Chambre des représentants ont presque terminé un projet qui soumettrait les émetteurs de stablecoins à des normes prudentielles en matière de capital, de liquidité et de surveillance, similaires à celles auxquelles les banques sont déjà soumises.

Le projet de loi permettrait aux non-banques d'émettre des stablecoins à condition qu'elles adhèrent à la surveillance plus stricte, mais interdirait aux entreprises d'émettre leurs propres stablecoins, selon la source.

Les émetteurs de stablecoins lient leur valeur à des monnaies traditionnelles comme le dollar américain, dans l'intention que ces monnaies numériques aient une faible volatilité.

Mais l'effondrement très médiatisé et les tensions subies par certains grands émetteurs de stablecoins ces derniers mois ont suscité un examen plus approfondi de la part des régulateurs, qui craignent que les consommateurs ne soient lésés. Le projet de loi exigerait également que les émetteurs détiennent des réserves fiables et suffisantes, selon la source.

La mesure fait face à un avenir incertain au Congrès. Le soutien de membres importants des deux partis suggère qu'elle pourrait être adoptée par la Chambre, mais le Sénat n'a pas été aussi impliqué dans les négociations, a déclaré la source. Il ne reste que quelques mois avant les élections américaines de mi-mandat en novembre, lorsque l'élaboration des politiques devrait s'arrêter.

Les porte-parole de la représentante Maxine Waters, la démocrate qui préside la commission, et du représentant Patrick McHenry, son républicain de rang, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le Trésor américain a demandé au Congrès d'élaborer une législation fixant de nouvelles règles pour les monnaies stables depuis la publication d'un rapport en novembre qui demandait au Congrès d'autoriser une surveillance de type bancaire du nouveau produit financier.