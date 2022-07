Le projet de loi du panel de la Chambre peut bloquer les acheteurs américains de logiciels espions étrangers

Le projet de loi, qui doit être approuvé par l'ensemble de la Chambre et réconcilié avec son homologue du Sénat avant d'avoir force de loi, intervient après que les médias aient rapporté que le fabricant israélien de logiciels espions NSO était en pourparlers pour être racheté par l'entrepreneur de défense américain L3Harris Technologies Inc.

NSO et L3Harris n'ont pas répondu immédiatement aux messages demandant des commentaires. Le directeur du renseignement national et la Maison Blanche non plus.

Qualifiant la prolifération des logiciels espions commerciaux de fabrication étrangère de "menace aiguë et émergente pour la sécurité nationale des États-Unis", le projet de loi habiliterait le directeur du renseignement national américain à interdire tout contrat entre ces fabricants de logiciels espions et la communauté du renseignement. Il autoriserait également la Maison Blanche à les sanctionner s'ils ciblent des espions américains.

Une autre clause permettrait au directeur d'interdire à toute partie de la communauté du renseignement de passer un contrat avec une entreprise américaine ayant acquis des logiciels espions commerciaux étrangers "en tout ou en partie". Cette stipulation aurait pu être fatale à l'accord rapporté de L3Harris.

La menace que représentent les logiciels espions fabriqués à l'étranger pour la sécurité nationale des États-Unis a récemment fait son apparition dans l'agenda politique. L'année dernière, Reuters a révélé que les téléphones du département d'État avaient été piratés à l'aide du logiciel espion de NSO. Quelques semaines plus tôt seulement, NSO avait été placé sur la liste noire du ministère américain du Commerce.

Lauren French, porte-parole de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, a déclaré que le panel avait prévu une rare audience non classifiée sur les outils d'espionnage étrangers pour mercredi prochain.

Les législateurs ont également exprimé leur volonté de continuer à suivre la question. Le projet de loi adopté mercredi prévoit la création d'une liste de surveillance classifiée des marchands de logiciels d'espionnage étrangers et des mises à jour annuelles au Congrès sur l'évolution de l'industrie.