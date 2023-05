La Chambre des représentants des États-Unis doit se prononcer mercredi sur un projet de loi visant à relever le plafond de la dette publique. Il s'agit d'une étape cruciale pour éviter un éventuel défaut de paiement, déstabilisateur sur le plan économique, qui pourrait survenir en début de semaine prochaine en l'absence d'action de la part du Congrès.

Les républicains contrôlent la Chambre des représentants avec une courte majorité de 222 voix contre 213, mais l'accord bipartisan devra être soutenu à la fois par les républicains du président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, et par les démocrates du président Joe Biden pour être adopté, car des membres des deux partis s'opposent à des parties importantes du projet de loi.

La commission du règlement de la Chambre des représentants a approuvé, mardi en fin de journée, lors du premier vote de procédure sur ce projet de loi controversé, la mesure qui sera débattue par l'ensemble de la Chambre des représentants mercredi. Un vote sur l'adoption par l'ensemble de la Chambre est attendu plus tard dans la journée.

La commission parlementaire a voté par 7 voix contre 6 en faveur de cet accord bipartisan, deux républicains d'extrême droite s'y opposant, ainsi que les quatre démocrates.

La solide opposition des démocrates n'est pas nécessairement révélatrice de la manière dont les 213 membres du groupe parlementaire voteront sur le projet de loi lui-même.

La législation suspendrait la limite de la dette américaine jusqu'au 1er janvier 2025, ce qui permettrait à Joe Biden et aux parlementaires de mettre de côté cette question politiquement risquée jusqu'après l'élection présidentielle de novembre 2024.

Le projet de loi prévoit également de plafonner certaines dépenses publiques au cours des deux prochaines années, d'accélérer le processus d'autorisation pour certains projets énergétiques, de récupérer les fonds inutilisés du programme COVID-19 et d'étendre les exigences en matière de travail pour les programmes d'aide alimentaire à de nouveaux bénéficiaires.

Le département du Trésor a prévenu qu'il ne serait pas en mesure de couvrir toutes les obligations du gouvernement d'ici le 5 juin si le Congrès ne relevait pas le plafond.

Lors du débat qui s'est tenu mardi au sein de la commission du règlement de la Chambre des représentants, le représentant républicain Chip Roy s'est plaint que des économies budgétaires bien plus importantes n'aient pas été réalisées, comme l'espéraient de nombreux conservateurs. Il a ajouté que le projet de loi ne revenait pas non plus sur des réalisations marquantes de l'administration Biden, notamment sur les dépenses vigoureuses consacrées à la lutte contre les effets du changement climatique.

"Comment cela peut-il être bénéfique ?", a déclaré M. Roy.

Reflétant les divisions entre les partis, la représentante Erin Houchin a rétorqué qu'en dépit du contrôle de la Maison Blanche et du Sénat par les démocrates, le projet de loi permettrait aux républicains de réduire considérablement leurs dépenses. "Nous sommes certainement en train de nous surpasser", a-t-elle déclaré à ses collègues républicains de la Chambre des représentants.

Mardi en fin de journée, le Congressional Budget Office, un organisme non partisan, a déclaré que la législation permettrait de réaliser des économies de 1 500 milliards de dollars sur une décennie.

LES SÉNATEURS AFFERMISSENT LEURS POSITIONS

Pendant ce temps, les sénateurs affermissaient leur position. Le républicain Mitt Romney a déclaré aux journalistes qu'il était favorable à l'accord, comme d'autres personnes avec lesquelles il s'était entretenu.

"Lorsque j'avais huit ans, je n'ai pas reçu tous les cadeaux de Noël que j'aurais pu espérer, mais j'ai eu plus que ce à quoi je m'attendais", a-t-il déclaré, faisant allusion au compromis trouvé par M. Biden et M. McCarthy.

Le numéro deux des démocrates au Sénat, Dick Durbin, a déclaré qu'il examinait encore les détails du projet de loi. Il a déclaré à la presse qu'il craignait particulièrement que le projet de loi ne nuise à la recherche vitale des Instituts nationaux de la santé, qu'il a qualifiés de "première agence de recherche médicale au monde".

La directrice du budget de la Maison Blanche, Shalanda Young, qui a été l'une des principales négociatrices de M. Biden, a exhorté le Congrès à adopter le projet de loi.

"Je tiens à être claire : cet accord représente un compromis, ce qui signifie que personne n'obtient tout ce qu'il veut et que des choix difficiles ont dû être faits", a déclaré Mme Young lors d'une conférence de presse.

Si le vote de la Chambre est positif, le projet de loi sera transmis au Sénat, où le débat et le vote pourraient s'étendre jusqu'au week-end, surtout si l'un des 100 sénateurs tente de ralentir son adoption.

Le projet de loi prévoit une réduction des fonds alloués à l'Internal Revenue Service, ce qui constitue une victoire pour les républicains, même si la Maison-Blanche estime que cela ne devrait pas nuire à l'application de la législation fiscale.

M. Biden peut également se prévaloir de gains.

L'accord laisse en grande partie intactes les lois sur l'infrastructure et l'énergie verte qui ont fait la réputation de M. Biden, et les réductions de dépenses et les exigences en matière de travail sont bien moindres que ce que les républicains souhaitaient.

Les républicains ont fait valoir que de fortes réductions des dépenses étaient nécessaires pour freiner la croissance de la dette nationale, qui, avec 31 400 milliards de dollars, est à peu près égale à la production annuelle de l'économie.

Selon les prévisions du gouvernement, les paiements d'intérêts sur cette dette devraient absorber une part croissante du budget, car le vieillissement de la population entraîne une hausse des coûts de santé et de retraite. L'accord ne prévoit rien pour freiner ces programmes en pleine expansion.

La plupart des économies réalisées proviendraient du plafonnement des dépenses consacrées aux programmes nationaux tels que le logement, l'éducation, la recherche scientifique et d'autres formes de dépenses "discrétionnaires". Les dépenses militaires seraient autorisées à augmenter au cours des deux prochaines années.

L'impasse sur le plafond de la dette a incité les agences de notation à avertir qu'elles pourraient abaisser la note de la dette américaine, qui est à la base du système financier mondial.

La dernière fois que les États-Unis sont passés aussi près du défaut de paiement, c'était en 2011, en un temps utile de division partisane similaire à Washington, avec un président et un Sénat démocrates majoritaires et une Chambre à majorité républicaine.