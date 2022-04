Le projet de loi visant à légaliser la marijuana est adopté par la Chambre des représentants des États-Unis, mais a peu de chances d'aboutir au Sénat.

Elle a été adoptée par 220-204, avec peu de républicains soutenant la mesure.

La Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement Act, parrainée par le représentant démocrate Jerrold Nadler de New York, qui est en train de légaliser la drogue, retire la marijuana de la liste des substances contrôlées et élimine les sanctions pénales pour les personnes qui la cultivent, la distribuent ou la possèdent.

Mais la loi MORE devra obtenir 60 voix au Sénat, divisé de manière égale, avant de passer sur le bureau du président Joe Biden pour sa signature, un résultat largement considéré comme improbable étant donné le manque de soutien des républicains à la mesure.

Le projet de loi "mettrait fin à des décennies de politique ratée et injuste en matière de marijuana", a déclaré le représentant démocrate Ed Perlmutter sur le parquet de la Chambre jeudi avant le vote. "Il est clair que la prohibition est terminée. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de tracer une nouvelle voie sur la politique fédérale du cannabis qui a réellement du sens."

Il a ajouté que le projet de loi ne force aucun État à légaliser la marijuana.

Les consommateurs de marijuana et les entreprises qui en vendent sont confrontés à un patchwork juridique compliqué aux États-Unis, où 37 États l'ont légalisé sous une forme ou une autre - soit pour les loisirs, soit pour un usage médical - tandis que 13 États l'interdisent encore totalement.

Parce que la loi fédérale classe le cannabis comme une drogue illégale sans usage médical, les chercheurs sont sévèrement limités dans la façon dont ils peuvent étudier la drogue et ses impacts, ce qui rend la politique difficile à écrire.

Les entreprises de cannabis sont également largement bloquées du système bancaire américain en raison de l'interdiction fédérale.

La représentante républicaine Michelle Fischbach a qualifié la législation de "non seulement défectueuse mais dangereuse", arguant à la Chambre qu'elle ne protège pas les mineurs et qu'elle encouragerait les gens à ouvrir des commerces de marijuana.

La légalisation de la marijuana est extrêmement populaire parmi les Américains : un sondage réalisé en 2021 par le Pew Research Center a révélé que 91 % d'entre eux étaient d'accord pour que l'usage médical ou récréatif soit autorisé.

Le leader démocrate de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a proposé son propre projet de loi qui légaliserait la marijuana, et s'est engagé à le faire avancer en avril.