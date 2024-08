Le projet de loi zambienne sur la réglementation des minéraux pourrait décourager les investissements et porter un "coup fatal" aux projets visant à porter la production annuelle de cuivre à 3 millions de tonnes, ont déclaré mercredi deux organismes miniers.

Le gouvernement zambien a proposé un nouveau projet de loi sur la Commission de régulation des minéraux, qui vise à "réguler et contrôler le développement et la gestion des ressources minérales" dans le deuxième plus grand producteur de cuivre d'Afrique.

Mais la Chambre des mines de Zambie (ZCM), le principal organisme de l'industrie minière, et l'Association des sociétés zambiennes d'exploration minière (AZMEC) ont déclaré dans un communiqué commun que certaines parties de la loi proposée "augmenteront la perception du risque d'investissement en Zambie".

"Malheureusement, en raison de la perspective d'acquisitions forcées par l'État de participations dans de nouvelles entreprises, ce projet de loi portera gravement atteinte aux droits de propriété", ont déclaré les organismes de l'industrie minière.

"Le projet de loi accorde également des pouvoirs de décision discrétionnaires, arbitraires et sans obligation de rendre des comptes à des régulateurs individuels, ce qui présente des risques évidents de corruption à l'avenir", ont-ils ajouté.

Le ministère zambien des mines n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

Le gouvernement du président Hakainde Hichilema, élu en 2021, s'est efforcé de rétablir la réputation du pays en matière d'investissement et de relancer la production de cuivre, qui a été affectée par la saisie de Konkola Copper Mines de Vedanta par l'administration précédente en 2019.

Le nouveau gouvernement a restitué l'entreprise à Vedanta alors qu'il s'efforce d'augmenter la production de cuivre à 3 millions de tonnes par an au cours de la prochaine décennie afin de tirer parti de la demande croissante pour le métal, qui est essentiel pour le passage mondial à des sources d'énergie plus propres.

La production de cuivre a chuté à 698 000 tonnes en 2023, contre 763 000 tonnes l'année précédente, selon les données de la Chambre des mines de Zambie.

Les grandes sociétés minières telles que Barrick Gold et First Quantum Minerals investissent des milliards de dollars dans leurs actifs de cuivre en Zambie.

La société International Resources Holding (IRH) des Émirats arabes unis s'est engagée à investir 1,1 milliard de dollars pour augmenter la production de Mopani Copper Mines après avoir racheté une participation de 51 % dans la société, qui appartenait auparavant à Glencore.