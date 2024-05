Des chefs religieux et un législateur de l'État ont suspendu leur projet de mariage collectif de 100 jeunes filles et jeunes femmes dans le nord-ouest du Nigeria après avoir suscité l'indignation, mais certaines ont été mariées lors de cérémonies privées, ont déclaré mardi le président de l'assemblée de l'État et l'une des jeunes filles.

Le projet de mariage dans l'État du Niger, majoritairement musulman, avait suscité des critiques de la part de la ministre des affaires féminines, Uju Kennedy-Ohanenye, et d'un groupe local de défense des droits qui avait lancé une pétition pour faire cesser la cérémonie. Les critiques craignaient que les filles, dont certaines sont orphelines, ne soient mineures.

Une équipe du ministère des Affaires féminines s'est rendue au Niger jeudi et vendredi et a rencontré le président de l'assemblée de l'État, Abdulmalik Sarkindaji, des imams locaux et certaines des jeunes filles, a déclaré à Reuters le porte-parole de Sarkindaji, Auwal Mohammed.

Mohammed a déclaré que la délégation s'était assurée que les filles avaient plus de 18 ans - l'âge légal du mariage - et que le ministère avait promis des bourses pour celles qui voulaient poursuivre leurs études et un soutien financier pour les autres qui voulaient se marier.

"Ils ont certifié l'âge et la condition physique des filles", a ajouté M. Mohammed.

Ohaeri Osondu-Joseph, porte-parole du ministre des affaires féminines, a déclaré que le mariage de masse "n'est pas la préoccupation du ministère pour le moment", ajoutant que l'objectif était d'autonomiser les filles, en faisant référence aux bourses d'études et autres aides du ministère.

Fatima Mohammed Mariga, 20 ans, a déclaré qu'elle faisait partie de celles qui avaient l'intention de se marier lors du mariage collectif, mais que son tuteur légal l'avait informée que la cérémonie était reportée en raison de la controverse.

Vendredi, elle a épousé son petit ami lors d'une cérémonie à laquelle assistaient sa famille, ses amis et un chef religieux local.

Le nombre d'autres mariages privés n'a pas été immédiatement précisé, mais Mme Mariga a déclaré qu'elle connaissait neuf autres jeunes femmes qui s'étaient mariées le même jour.

"Je ne suis pas forcée de l'épouser. J'aime l'homme que j'ai épousé et il m'aime aussi", a-t-elle déclaré.