EDF a annoncé mardi qu'elle repoussait à 2029 la date de démarrage de son projet de réacteur Hinkley Point C en Grande-Bretagne, avec un nouveau coût estimé entre 31 et 34 milliards de livres (43,06 milliards de dollars) en valeur 2015.

La centrale, située dans le sud de l'Angleterre, devait auparavant entrer en service en juin 2027, pour un coût estimé entre 25 et 26 milliards de livres.

Ce retard est le dernier coup porté au projet, qui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Grande-Bretagne pour accroître sa capacité en matière d'énergie nucléaire. L'ouverture de la centrale était initialement prévue pour 2025, pour un coût alors estimé à 18 milliards de livres.

EDF a déclaré que la nouvelle date cible est basée sur les objectifs de productivité actuels, alors que l'entreprise passe à l'accélération des travaux électromécaniques, suite à l'installation du dôme sur la première unité en décembre.

Les travaux électromécaniques font suite à la phase de construction de base, au cours de laquelle l'entrepreneur passe de tâches telles que le coulage du béton au câblage et à l'installation du réacteur.

Il existe deux autres scénarios possibles, a indiqué EDF, le premier prévoyant un report jusqu'en 2030 avec le même coût. L'autre scénario prévoit un report du projet jusqu'en 2031 et un coût supplémentaire de l'ordre de 1 milliard de livres à 35 milliards de livres en valeur 2015.

Le groupe a précisé que 70 % des équipements qui devraient être installés dans la première tranche ont été livrés sur le site.

D'autres projets similaires à Flamanville, en France, et à Olkiluoto, en Finlande, ont également été retardés et ont dû faire face à de fortes augmentations de coûts. (1 $ = 0,7895 livre) (Reportage de Forrest Crellin et Benjamin Mallet, édition de Jane Merriman)