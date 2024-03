La société immobilière américaine Greystar prévoit de dépenser plus de 1,4 milliard d'euros (1,53 milliard de dollars) dans l'immobilier européen cette année, car elle cherche à profiter des récentes baisses de prix en France et en Allemagne, a déclaré son directeur exécutif à Reuters mardi.

"Le marché a changé de prix et continue de le faire, les investisseurs ont prolongé leur investissement et ont fait semblant, et maintenant davantage de personnes sont prêtes à vendre pour réaffecter le capital", a déclaré Mark Allnutt en marge du MIPIM, le salon de l'industrie immobilière qui se tient à Cannes cette semaine.

"Vers la fin de l'année dernière, nous avons constaté une reprise des prix en France et en Allemagne, ce qui nous permet de penser que dans les 12 à 24 prochains mois, nous ferons beaucoup plus d'investissements dans ces pays et nous avons récemment conclu des transactions à Paris et à Berlin", a ajouté M. Allnutt.

Greystar, qui gère environ 16 milliards d'euros d'actifs en Europe, a acheté pour 1,4 milliard d'euros de biens immobiliers dans la région l'année dernière et prévoit de dépasser ce chiffre en 2024, les appartements et les logements pour étudiants étant "en tête de liste pour l'allocation de capital à l'heure actuelle", a déclaré M. Allnutt. (1 dollar = 0,9165 euro) (Reportage de Iain Withers ; Rédaction de Tommy Reggiori Wilkes, Alexandra Hudson)