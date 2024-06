Le groupe Sino-Ocean, soutenu par l'État, a reçu une demande de liquidation déposée contre le promoteur immobilier chinois devant un tribunal de Hong Kong, a rapporté Bloomberg News jeudi.

L'affaire a été déposée par The Bank of New York Mellon, London Branch, et la prochaine date d'audience est fixée au 11 septembre, indique le rapport, citant le site web du système judiciaire de la ville.

Le promoteur, basé à Pékin, n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Une liste de plus en plus longue de promoteurs immobiliers chinois, dont Country Garden, font l'objet d'une procédure de liquidation intentée par des créanciers. Le groupe China Evergrande a été condamné à la liquidation au début de l'année.

Sino-Ocean, qui fait partie des nombreuses sociétés qui ont fait défaut sur leurs obligations offshore depuis que le secteur immobilier chinois a sombré dans une crise de la dette au milieu de l'année 2021, a entamé le processus de restructuration de sa dette offshore au cours du second semestre de l'année dernière.

Plus tôt dans la journée de jeudi, le promoteur a déclaré dans un document que sa principale unité onshore n'avait pas levé suffisamment de fonds pour rembourser le principal et les intérêts de sept obligations en yuans arrivant à échéance vendredi, mais il a précisé que les paiements bénéficiaient d'un délai de grâce de 30 jours.