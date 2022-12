Le propriétaire d'une pharmacie dans l'épidémie mortelle de méningite de 2012 aux États-Unis est condamné à un an de prison

Gregory Conigliaro a été condamné par le juge de district américain Richard Stearns à Boston après qu'une cour d'appel fédérale ait réactivé l'année dernière sa condamnation pour avoir conspiré en vue de frauder la Food and Drug Administration américaine avant l'épidémie.

Il faisait partie des 14 personnes associées à la société NECC, basée à Framingham, Massachusetts, qui ont été inculpées après que des stéroïdes contaminés par la moisissure qu'elle produisait aient rendu malades 793 personnes dans tout le pays, dont plus de 100 sont décédées.

Les accusés comprenaient Barry Cadden, l'ancien président de NECC, et Glenn Chin, son ancien pharmacien superviseur, qui ont été reconnus coupables de racket et de fraude et purgent des peines de prison de 14 ans et demi et 10 ans et demi, respectivement.

Conigliaro, le beau-frère de Cadden, n'a pas été inculpé pour les médicaments avariés. Mais l'assistante du procureur américain Amanda Strachan a déclaré que ses mensonges aux régulateurs au cours de la décennie précédente ont permis à NECC de rester ouvert, permettant ainsi à la tragédie de se dérouler.

"Il était responsable du maintien de cette entreprise ouverte jusqu'à ce qu'ils se fassent prendre", a déclaré Strachan.

Les procureurs ont déclaré que Conigliaro, 57 ans, a conspiré avec d'autres personnes de NECC pour tromper la FDA en lui faisant croire qu'elle fonctionnait comme une pharmacie conventionnelle soumise à la surveillance de l'État et non comme un fabricant de médicaments soumis à une surveillance fédérale plus stricte.

Les procureurs ont déclaré que Conigliaro a notamment trompé la FDA en lui faisant croire qu'elle délivrait des médicaments conformément à des ordonnances valides et spécifiques aux patients comme une pharmacie classique, alors qu'elle expédiait en fait des médicaments à l'échelle nationale sans ces ordonnances.

En 2018, un jury a déclaré Conigliaro coupable, mais Stearns a rejeté sa condamnation, affirmant qu'il était juridiquement impossible que Conigliaro ait entravé les fonctions de la FDA. Une cour d'appel fédérale n'est pas d'accord et renverse cette décision en 2021.

En plus de la prison, Conigliaro doit payer une amende de 40 000 $.

Il a déclaré à Stearns que s'il avait été au courant de la conduite "horrible" qui se produisait dans les salles dites propres dans lesquelles les médicaments de NECC étaient produits, "j'aurais fait tout et n'importe quoi pour l'arrêter, point final."