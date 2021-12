Le propriétaire de Facebook est à l'origine d'un accord de 60 millions de dollars pour les droits sur le nom Meta.

Meta Platforms Inc, le propriétaire du réseau de médias sociaux Facebook, est à l'origine d'un accord de 60 millions de dollars pour l'acquisition des actifs de la marque de la banque régionale américaine Meta Financial Group, ont déclaré lundi les porte-parole des deux sociétés.

L'opération montre à quel point le nom Meta est devenu précieux pour le géant de la technologie, qui parie que son intérêt pour le métavers - des espaces de réalité virtuelle auxquels on accède par Internet grâce à toute une série de gadgets - sera largement récompensé dans les années à venir.

Meta Financial a déclaré lundi, dans un dépôt réglementaire, qu'une société du Delaware appelée Beige Key LLC avait accepté d'acquérir les droits mondiaux sur ses noms de société pour 60 millions de dollars en espèces. Elle n'a pas révélé qui était le propriétaire de Beige Key.

"Beige Key est affiliée à notre société et nous avons acquis ces actifs de marque", a déclaré un porte-parole de Meta Platforms. Un porte-parole de Meta Financial a également confirmé l'implication de Meta Platforms.

Facebook a déclaré en octobre que sa société mère avait changé son nom en Meta Platforms.

Les actions de Meta Financial étaient en baisse de 1,3 % à la mi-journée, ce qui lui confère une capitalisation boursière d'environ 1,75 milliard de dollars. Meta Platforms était en hausse de 1,3 %, ce qui la valorise à 929 milliards de dollars. (Reportage de David French à New York et Elizabeth Culliford à Birmingham, Angleterre ; édition de Nick Zieminski)