Le propriétaire des principales entreprises agricoles ukrainiennes, Kernel, a mis en garde Kiev contre la prolongation de son conflit avec l'UE sur les exportations de produits alimentaires, affirmant qu'elle risquait de perdre le soutien de l'Union dans la guerre avec la Russie, a rapporté le Financial Times mercredi.

Kernel est le premier exportateur mondial d'huile de tournesol et un grand exportateur d'autres produits agricoles. Son propriétaire, Andriy Verevskyi, a déclaré qu'il n'était pas judicieux de se quereller avec les États membres de l'UE à un moment aussi critique.

"Je pense que l'Ukraine ne devrait pas se battre avec la Pologne ou d'autres pays européens au sujet des droits d'importation et de la protection du marché européen", a-t-il déclaré.

Les restrictions imposées par l'UE aux produits ukrainiens, annoncées en avril, ont fait suite à de nombreuses protestations de la part des agriculteurs de la région, qui ont déclaré être confrontés à une concurrence déloyale de la part de producteurs extérieurs à l'Union, tels que l'Ukraine, qui ne sont pas soumis aux réglementations et à la bureaucratie liées à l'environnement dont ils doivent s'acquitter.

"Nous avons suffisamment de marchés (d'exportation) pour l'Ukraine : Je parle de l'Inde, de l'Afrique, de l'Asie, de la Chine, etc. et je ne pense pas que nous devrions nous battre et intensifier les relations entre l'Europe et l'Ukraine à cause de l'approvisionnement agricole", a-t-il déclaré.

M. Verevskyi a déclaré que Kiev devrait accepter le désir de certains pays d'Europe de l'Est de protéger leurs marchés des produits ukrainiens, et que l'Ukraine devrait "coopérer sur des questions plus importantes pour l'Ukraine".

Les pays d'Europe de l'Est ont activement soutenu Kiev depuis le début de l'invasion russe en 2022, en fournissant des armes à l'Ukraine et en accueillant des centaines de milliers de réfugiés.