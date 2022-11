Le propriétaire de Phase Eight, TFG, est prêt à participer à la consolidation du commerce de détail au Royaume-Uni.

Le PDG Anthony Thunström a refusé de commenter les rapports selon lesquels le propriétaire de marques britanniques telles que Phase Eight et Hobbs est en train de sceller un accord de sauvetage avec Joules, mais a manifesté son intérêt à faire partie de la consolidation du commerce de détail qui a lieu au Royaume-Uni.

"Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de commenter toute spéculation potentielle sur les fusions et acquisitions", a déclaré Thunström aux journalistes sur Joules.

"Cela dit, notre point de vue est qu'il y a un certain nombre de marques basées au Royaume-Uni qui, je pense, si vous regardez dans les deux prochains mois, en particulier après la fin du mois de décembre, seront disponibles à la vente ou seront en difficulté financière."

Joules est devenu le dernier détaillant à s'effondrer en Grande-Bretagne après que ses finances, sa rentabilité et sa génération de liquidités aient été mises sous pression dans un contexte de crise du coût de la vie qui a pincé les dépenses des consommateurs.

Au début du mois, le vendeur de meubles en ligne Made.com a été placé sous administration judiciaire. Le détaillant Next Plc a fini par racheter la marque Made.com.

Thunström a déclaré que si la crise du coût de la vie se poursuit, "vous constaterez qu'il y aura beaucoup de marques intéressantes disponibles. La réalité est qu'ils (TFG London business) voient une opportunité au Royaume-Uni et qu'ils veulent se développer."

TFG, qui possède les marques de vêtements Foschini et Markham en Afrique du Sud, s'intéresserait aux marques qui jouent sur tous les niveaux de revenus, a déclaré Thunström.

Donnant un aperçu des transactions du week-end du Black Friday, il a déclaré : "c'était bon" et a constaté une forte demande pour l'ensemble de ses marques, les consommateurs économisant de plus en plus, même pour les articles coûteux.

La First National Bank de FirstRand a déclaré lundi que ses clients avaient effectué des achats d'une valeur de plus de 3 milliards de rands (177,15 millions de dollars), soit les dépenses les plus élevées du Black Friday rapportées par la banque au cours des quatre dernières années.

(1 $ = 16,9348 rands)