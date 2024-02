Unibail-Rodamco-Westfield, propriétaire des centres commerciaux Westfield, estime que les Jeux olympiques et paralympiques de Paris augmenteront ses bénéfices pour 2024, a déclaré jeudi le groupe, plusieurs de ses centres de congrès Viparis accueillant des événements pendant les Jeux.

Viparis, détenu à parts égales par URW et la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Ile-de-France, exploite des sites tels que Paris Expo Porte de Versailles, où se dérouleront les épreuves de handball, de tennis de table, de volley-ball et d'haltérophilie.

Son Palais des Congrès de Paris accueillera le Comité international olympique et le principal centre de presse des Jeux, selon URW.

URW prévoit que son bénéfice récurrent ajusté par action pour 2024 augmentera entre 9,65 et 9,8 euros, contre 9,62 euros en 2023, en partie grâce à l'augmentation de la fréquentation pendant les Jeux olympiques, qui se déroulent à un moment où les Parisiens fuient généralement la ville pour aller passer leurs vacances sur la côte.

Les Jeux olympiques de Paris se dérouleront du 26 juillet au 11 août, et les Jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre.