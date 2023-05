Le plus grand propriétaire de magasins IKEA a acquis la société Made4Net, spécialisée dans les logiciels de chaîne d'approvisionnement, alors que le détaillant suédois de meubles prévoit une expansion majeure aux États-Unis et vise à augmenter ses ventes en ligne.

Ingka Investments, la branche d'investissement du groupe Ingka, a acheté la société pour un montant non divulgué, a déclaré la société, afin d'améliorer les opérations d'entreposage et de logistique d'IKEA, alors que les acheteurs demandent de plus en plus des livraisons le jour suivant ou le jour même.

Le logiciel de Made4net analyse les entrepôts des entreprises, la productivité des travailleurs et les itinéraires de livraison afin de trouver des gains d'efficacité et de réduire les coûts.

"Notre entreprise a actuellement besoin d'un meilleur système d'opérations d'exécution avec des données plus précises qui soutiennent mieux la manutention pour nos clients", a déclaré Tolga Oncu, directeur d'IKEA Retail chez Ingka Group.

Ingka prévoit d'ouvrir huit nouveaux grands magasins IKEA et neuf magasins plus petits aux États-Unis, et de moderniser les magasins existants. Les États-Unis sont le deuxième marché d'IKEA en termes de ventes, après l'Allemagne.

Dans le cadre de l'accord, Made4Net fonctionnera comme une filiale indépendante et continuera à servir ses clients actuels, dont H&M, DHL et Uber. (Reportage de Helen Reid ; Rédaction de David Gregorio)