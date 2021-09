Le public enfin de retour aux défilés de mode milanais dès mercredi

Milan (awp/afp) - Les files de taxis et le ballet des berlines noires sont là pour en attester: la fashion week de Milan va repartir mercredi sur les chapeaux de roue et en présence du public après 18 mois de crise sanitaire.

Sur les 65 défilés prévus jusqu'au 27 septembre qui dévoileront la future saison féminine Printemps/Eté 2022, 43 sont physiques et 22 numériques.

Les présentations sur rendez-vous aussi ne manquent pas à l'appel: 98 en tout, dont 77 physiques et 21 digitales.

C'est aussi le grand retour des événements et des fêtes, 41 au calendrier officiel dont 37 en présence. Bien sûr, on est loin d'un vrai retour à la normale: les invités devront présenter un pass sanitaire pour accéder aux festivités (une première dose de vaccin d'au moins 15 jours ou un test négatif de moins de 48 heures) et le port du masque sera encore de rigueur dans les rangs des défilés.

Fendi, Prada, Versace, Dolce&Gabbana, Missoni, Ferragamo, Etro... Les grandes maisons ont pratiquement toutes opté pour le show avec public mais les jauges sont encore très réduites, parfois de moitié.

A la fois pour des raisons sanitaires et le respect des règles de distanciation, mais aussi parce que de nombreux journalistes et acheteurs venant des pays encore soumis à des restrictions de voyages ne seront pas présents.

Les budgets aussi ont été revus à la baisse pour des formats annoncés "plus intimistes", bref la débauche de moyens des années pré-Covid n'est pas encore à l'ordre du jour.

La semaine de la mode fait aussi le plein de nouveautés, avec le retour de Roberto Cavalli qui dévoilera la première collection de son tout nouveau directeur artistique, l'italien Fausto Puglisi. MM6 Maison Margiela défile pour la première fois, tout comme Luisa Spagnoli.

Gucci, dont les défilés ne sont plus présentés durant la fashion week milanaise depuis 2020, dévoilera tout de même son nouveau projet intitulé The Vault. Coté mondanité, Giorgio Armani fêtera les quarante ans de sa ligne Emporio avec une exposition rétrospective au Silos, son quartier général milanais.

Renaissance

"La reprise des événements en présence, qui a déjà démarré mi-juin grâce à l'avancée de la campagne de vaccination, intervient dans un contexte de redémarrage économique et montre le courage des organisateurs, la ténacité des entreprises et le soutien de l'industrie italienne", a estimé Carlo Ferro, président de l'Agence italienne du commerce.

Les chiffres de la mode italienne (comprenant les secteurs du textile, de l'habillement, du cuir, des chaussures et de la maroquinerie) donnent des signes encourageants avec une croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre 2021 de 24% par rapport à la même période en 2020.

Cela reste malgré tout 15% en dessous des niveaux pré-Covid, mais les acteurs du secteur notent une reprise des commandes en forte augmentation qui devrait permettre à la fin de l'année de n'être plus qu'à sept points en dessous de 2019.

Coté exportations, la mode italienne confirme son attractivité avec des exportations sur les cinq premiers mois de l'année pour un montant de 18,2 milliards d'euros, en hausse globale de 27,6%, avec une progression de 34,3% vers les pays hors UE et un pic de +93,9% vers la Chine.

"C'est un moment de renaissance", a ainsi résumé le président de la Chambre nationale de la Mode italienne (CNMI) Carlo Capasa.

"À travers le programme complet d'initiatives que nous avons conçu en collaboration avec de nombreux partenaires et avec nos membres, la CNMI poursuit sa route visant à atteindre des objectifs ambitieux: contribuer à accélérer le changement durable dans le secteur de la mode, accélérer l'évolution multiculturelle de notre pays dans une perspective de diversité et d'inclusion, et promouvoir le talent des meilleurs designers émergents sur les scènes nationale et internationale", a-t-il expliqué.

afp/lk