Le Japon est "impatient" d'élaborer des directives sur les fusions et acquisitions qui soient perçues comme rationnelles par les investisseurs et qui puissent aider à stimuler les acquisitions dans la troisième économie mondiale, a déclaré à Reuters un haut fonctionnaire du gouvernement, même si les efforts ont connu un début difficile.

Le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie (METI) est en train d'élaborer un code de conduite pour les fusions et acquisitions (M&A) afin d'encourager les rachats et de lutter contre les tactiques de défense "déraisonnables" qui ont inquiété les investisseurs à l'échelle mondiale et nationale.

Les entreprises japonaises sont souvent considérées comme des cibles d'acquisition médiocres, en partie parce qu'elles sont perçues comme indifférentes aux actionnaires, ce que le gouvernement souhaite changer depuis longtemps pour favoriser une plus grande consolidation du secteur.

"Nous sommes impatients de compiler des lignes directrices qui auraient un sens pour les personnes travaillant sur les marchés financiers", a déclaré Genta Ando, directeur de la division du système d'entreprise du METI, lors d'une interview.

"L'un des facteurs qui entravent les fusions et acquisitions au Japon est la réticence générale à l'égard des rachats non sollicités", a-t-il déclaré, ajoutant que de nombreuses entreprises nationales craignaient un risque pour leur réputation - d'être considérées comme des prédateurs - et que des lignes directrices plus claires pourraient atténuer ce risque.

"Cela entrave la consolidation de l'industrie et la distribution appropriée des ressources.

Ando est chargé du travail administratif d'un panel mis en place par le METI à la fin de l'année dernière, qui étudie la meilleure façon de prévenir les comportements dans les acquisitions non alignés sur les normes mondiales - par exemple lorsque la direction rejette une proposition de rachat crédible avant d'en informer le conseil d'administration.

Mais le groupe lui-même a déjà fait l'objet d'un examen minutieux, des investisseurs nationaux et étrangers ayant fait part à Reuters de leur inquiétude quant à l'absence de représentants d'investisseurs activistes parmi les 19 membres de l'organisme et à sa prédominance de juristes et d'universitaires.

Il a également été la cible de critiques le mois dernier, en raison d'une proposition selon laquelle l'opportunité d'un rachat potentiel devrait dépendre de l'augmentation de la valeur de l'entreprise cible, sans aucune référence aux actionnaires.

Ces critiques étaient "inattendues", a déclaré M. Ando. En réponse, le groupe d'experts a ajouté une référence aux intérêts des actionnaires à côté de la valeur de l'entreprise, ainsi qu'une ligne indiquant que le concept de valeur de l'entreprise ne devrait pas être utilisé pour renforcer la position des dirigeants.

Selon un rapport résumant les opinions publiques présentées au panel, les investisseurs craignaient que les entreprises n'utilisent la question de la valeur de l'entreprise comme excuse pour rejeter purement et simplement les offres non sollicitées.

La valeur de l'entreprise et la valeur pour l'actionnaire ne sont pas des concepts contradictoires, a déclaré M. Ando, notant que, du point de vue des investisseurs, la valeur de l'entreprise est égale au total combiné de la valeur pour l'actionnaire et de la dette.

Les précédentes lignes directrices du METI étaient principalement axées sur les principes de défense contre les OPA, mais rien n'était prévu pour les procédures globales de fusion et d'acquisition, une situation qui, selon M. Ando, "manque d'équilibre".

"Nous avons vraiment apprécié le retour d'information", a-t-il déclaré.