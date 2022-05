Le punk foule le tapis rouge à la première de la mini-série Sex Pistols de Danny Boyle

Le casting de jeunes acteurs prometteurs qui interprètent le groupe dans la mini-série "Pistol" a également posé pour des photos lors de l'événement chic organisé lundi à Leicester Square, dans la capitale.

Mais, conformément à la controverse qui a été la marque de fabrique du groupe, le chanteur John Lydon - connu sous le nom de Johnny Rotten à l'époque - était absent, après avoir critiqué de manière cinglante le projet dans des interviews et même intenté un procès dans une tentative ratée de bloquer l'utilisation de la musique du groupe dans la série en six parties.

Basé sur les mémoires de Jones "Lonely Boy : Tales from a Sex Pistol", le drame raconte l'histoire du guitariste sur la façon dont un groupe d'adolescents de la classe ouvrière a formé le groupe en 1975, et est devenu à la fois honni par l'establishment britannique et adoré par les jeunes rebelles avant leur séparation lors d'une tournée américaine chaotique en 1978.

Avec des tubes comme "Anarchy in the U.K." et "God Save the Queen" - une attaque irrévérencieuse de la monarchie britannique lancée en 1977 à l'occasion du jubilé d'argent de la reine - les Sex Pistols sont devenus le point central d'une révolution punk qui a inspiré une génération de jeunes Britanniques ayant grandi dans les années 1970 à une époque de difficultés économiques.

"J'aime l'absence de déférence, le pays était criblé de déférence envers ces gens stupides... et ils ont tout fait sauter, et en le faisant sauter, ils l'ont rendu bien meilleur", a déclaré Boyle, qui a remporté un Oscar pour la réalisation de "Slumdog Millionaire" et s'est d'abord fait connaître avec le succès culte "Trainspotting".

La popularité des Sex Pistols a été stimulée par leurs attitudes anarchiques et leurs performances jurées en direct à la télévision, avec "God Save the Queen" qui a presque atteint la première place du hit-parade britannique officiel au milieu des festivités du jubilé d'argent de la reine.

En écho aux événements de 1977, "Pistol" sortira quelques jours avant un week-end de célébration du jubilé de platine de la reine - au moment même où la crise du coût de la vie prend et que des temps économiques difficiles planent sur la Grande-Bretagne et le reste du monde.

"Vous espérez qu'une histoire nage dans l'actualité à l'époque où vous la faites, mais vous n'en avez aucune idée. Vous la faites parce que vous ressentez une connexion soudaine avec elle", a déclaré Boyle.

La série met en vedette Toby Wallace dans le rôle de Jones, Jacob Slater dans celui du batteur Cook, Anson Boon dans celui du frontman Rotten et Louis Partridge dans celui du bassiste Sid Vicious, décédé d'une overdose de drogue peu après la rupture du groupe. La troupe de jeunes acteurs s'est préparée en se plongeant dans la musique enregistrée bien avant leur naissance.

"Je n'avais jamais chanté auparavant. C'est la partie la plus spéciale de ce spectacle pour moi, c'est que chaque concert que vous voyez, nous l'avons fait en direct ... Nous avons passé trois mois dans un camp de musique pour apprendre à jouer", a déclaré Boon.

Slater a déclaré qu'il était "incroyable" que Paul Cook soit présent pour l'aider.

"Il m'a montré certaines parties de la batterie et d'autres choses, ce qui était très surréaliste", a ajouté Slater.

La série décrit également la vie autour de la boutique SEX de Kings Road dirigée par le manager des Sex Pistols, Malcolm McLaren, joué par Thomas Brodie-Sangster, et la créatrice de mode Vivienne Westwood, jouée par Talulah Riley, qui ont défini le look du groupe et du mouvement punk londonien.

McLaren, qui est décédé en 2010, est présenté comme un personnage majeur de la série, le chef d'orchestre fanatique des coulisses du groupe.

"Je pense que c'est quelqu'un qui avait cette vision d'une Angleterre ennuyeuse et terne et qui voulait lui donner un coup de pied au cul et la réveiller. Et il a utilisé cette jeune génération oubliée de garçons pour être ses outils pour le faire", a déclaré Brodie-Sangster.

"Pistol" sera diffusé en streaming sur Disney+ en Grande-Bretagne et Hulu aux États-Unis à partir du 31 mai.