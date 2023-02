Le quatrième actionnaire de Ritchie Bros remet en question l'acquisition d'IAA

"À notre avis, la transaction ajoute un risque à Ritchie Bros, et un risque supplémentaire au-delà du simple risque d'intégration typique, car IAA avait été un actif affaibli par rapport à son pair plus important Copart Inc", a déclaré Chul Chang, gestionnaire de portefeuille de Vontobel, à Reuters par courriel.

Vontobel Asset Management possède 1,67% des actions de Ritchie Bros et 0,25% des actions de Copart, selon les dépôts américains compilés par Refinitiv Eikon.

Le 23 janvier, Ritchie Bros a augmenté de 28 % la composante en espèces de son offre de rachat d'IAA, évaluant le détaillant automobile américain à 5,94 milliards de dollars, et a également décroché le soutien d'un actionnaire clé d'IAA qui avait remis en question l'offre initiale.

La semaine dernière, les actionnaires de Ritchie Bros, Janus Henderson Investors et Deep Field Asset Management, se sont publiquement opposés au projet d'acquisition d'IAA par la société.

La société d'investissement Luxor Capital Group, qui détient 3,6 % des actions de Ritchie Bros, a été un opposant virulent à l'opération,

Mais Eagle Asset Management et Independent Franchise Partners, qui détiennent respectivement 2,92 % et 4,75 % des actions de Ritchie Bros, dirigée par la directrice générale Ann Fandozzi, prévoient de voter pour l'opération proposée, selon les données et les sources de Refinitiv Eikon.