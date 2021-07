Le rabais pour la rentrée scolaire de Lenovo aide les étudiants et les éducateurs à rester connectés.

Le rabais comprend jusqu’à 75 % de réduction sur certains appareils électroniques et 55 % sur les ordinateurs.

Pendant le rabais pour la rentrée scolaire de Lenovo, les clients peuvent magasiner les meilleurs produits technologiques à bas prix. Les étudiants et les éducateurs ont besoin des meilleurs équipements pour la rentrée scolaire.

Du 19 juillet au 13 septembre, Lenovo propose un accès anticipé aux produits, des promotions d’ouverture et d'importants rabais sur les ordinateurs portables, les PC de jeu, les tablettes, les moniteurs et les accessoires sur lenovo.com. Le rabais comprendra des remises importantes sur presque tous les produits ThinkPad, avec des ordinateurs portables à partir de 311$.

Consultez le site lenovo.com chaque semaine pendant ce solde pour faire d’importantes économies sur les produits Lenovo les plus vendus. Voici seulement quelques-unes des nombreuses aubaines et promotions comprises dans ce solde annuel* :

Du 19 au 25 juillet Économisez jusqu'à 55 % sur les PC et jusqu'à 75 % sur certains moniteurs, tablettes et accessoires.

Du 26 juillet au 1er août Accès anticipé aux promotions d’ouverture sur une sélection de PC et d'accessoires.

Du 2 au 15 août Rabais sur presque tous les produits ThinkPad Lancement de promotions d’ouverture tout au long de la journée

Du 16 au 22 août Économisez jusqu'à 55 % sur les PC et jusqu'à 75 % sur certains moniteurs, tablettes et accessoires. Jusqu'à 50 % de réduction sur certains modèles de ThinkPads

Du 23 août au 13 septembre Connectez-vous chaque semaine pour découvrir les nouvelles promotions d’ouverture à prix cassés



« La pandémie a mis en évidence la nécessité d'une technologie intelligente à la maison et dans les salles de classe », a déclaré Carlo Savino, vice-président du commerce électronique pour l'Amérique du Nord et l'Amérique latine chez Lenovo. « Ces promotions permettent aux étudiants, aux parents et aux éducateurs d'avoir accès à la technologie dont ils ont besoin pour relever les défis qui se présentent à eux, et ce, à un prix abordable. »

Pour obtenir plus de détails sur toutes les offres intéressantes qui font partie du rabais pour la rentrée scolaire, veuillez consulter le site https://www.lenovo.com/ca/en/d/deals/doorbusters

*Offres valables jusqu’à l’épuisement des stocks. Magasinez tôt pour profiter des meilleures offres.

