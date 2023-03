Les mesures prises par les autorités pour éviter une crise bancaire mondiale semblent avoir renforcé la confiance des marchés lundi, les investisseurs accueillant favorablement les liquidités d'urgence en dollars fournies par les principales banques centrales et l'acquisition historique, soutenue par la Suisse, du Credit Suisse par le groupe UBS.

Dans le cadre d'une opération orchestrée par les autorités de régulation suisses dimanche, UBS Group AG paiera 3 milliards de francs suisses (3,23 milliards de dollars) pour Credit Suisse Group AG, qui existe depuis 167 ans, et assumera jusqu'à 5,4 milliards de dollars de pertes.

Les principales banques centrales, confrontées au risque d'une perte de confiance rapide dans le système financier, se sont également empressées dimanche de renforcer les flux de liquidités dans le monde entier en procédant à une série d'échanges coordonnés de devises afin de garantir que les banques disposent des dollars nécessaires à leur fonctionnement.

Le mariage bancaire suisse bénéficie d'une garantie gouvernementale massive, ce qui a permis d'éviter ce qui aurait été l'un des plus grands effondrements bancaires depuis la chute de Lehman Brothers en 2008.

Les marchés financiers ont connu une modeste reprise en Asie lundi, mais ils sont préoccupés par une série de risques, notamment la contagion, l'état fragile des banques régionales américaines et l'aléa moral.

"Les décideurs politiques espèrent que le rachat par UBS du Crédit Suisse, en difficulté, ce week-end, mettra un terme aux tensions récentes sur les marchés", a déclaré Brian Martin, responsable de l'économie G3 chez ANZ à Londres.

Les banques centrales étaient déjà confrontées à l'énigme du "combien suffit-il ?" face à des marchés du travail résistants, étant donné les délais avec lesquels leurs décisions politiques affectent les économies. Elles sont maintenant confrontées à un nouveau problème : "combien c'est trop ?" pour la stabilité financière".

La pression exercée sur UBS a contribué à sceller l'accord de dimanche.

"C'est un jour historique pour la Suisse, et un jour que nous espérions franchement ne pas voir arriver", a déclaré Colm Kelleher, président d'UBS, aux analystes lors d'une conférence téléphonique. "Je tiens à préciser que, bien que nous n'ayons pas entamé de discussions, nous pensons que cette transaction est financièrement intéressante pour les actionnaires d'UBS", a ajouté M. Kelleher.

Ralph Hamers, PDG d'UBS, a déclaré qu'il restait encore de nombreux détails à régler.

"Je sais qu'il doit y avoir encore des questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre", a-t-il déclaré. "Je le comprends et je tiens même à m'en excuser.

Dans le cadre d'une réponse mondiale sans précédent depuis l'apogée de la pandémie, la Fed a déclaré qu'elle avait rejoint les banques centrales du Canada, de l'Angleterre, du Japon, de l'Union européenne et de la Suisse dans une action coordonnée visant à accroître la liquidité des marchés. La Banque centrale européenne s'est engagée à soutenir les banques de la zone euro en leur accordant des prêts en cas de besoin, ajoutant que le sauvetage du Credit Suisse par la Suisse avait été "déterminant" pour rétablir le calme.

PROBLÈMES NON RÉSOLUS

Les problèmes persistent dans le secteur bancaire américain, où les actions des banques sont restées sous pression malgré la décision de plusieurs grandes banques de déposer 30 milliards de dollars dans la First Republic Bank, une institution ébranlée par les faillites de la Silicon Valley et de la Signature Bank.

Dimanche, la First Republic a vu ses notes de crédit dégradées par S&P Global, qui a déclaré que l'injection de dépôts ne résoudrait peut-être pas ses problèmes de liquidités.

Les dépôts bancaires américains se sont stabilisés, les sorties de fonds ralentissant ou s'arrêtant et, dans certains cas, s'inversant, a déclaré dimanche un responsable américain, ajoutant que les problèmes du Crédit Suisse n'ont rien à voir avec les récentes ruées sur les dépôts des banques américaines et que ces dernières ont une exposition limitée au Crédit Suisse.

La Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) des États-Unis prévoit de relancer le processus de vente de la Silicon Valley Bank, le régulateur cherchant à obtenir un démantèlement potentiel du créancier, selon des personnes familières avec le dossier.

On s'inquiète également de la suite des événements au Credit Suisse et de ce que cela signifie pour les investisseurs et les employés.

Le président d'UBS, M. Kelleher, a déclaré lors d'une conférence de presse que la banque d'investissement du Credit Suisse, qui emploie des milliers de personnes dans le monde, allait être liquidée. UBS a déclaré qu'elle prévoyait des économies annuelles d'environ 7 milliards de dollars d'ici à 2027.

La banque centrale suisse a déclaré que l'accord de dimanche comprenait 100 milliards de francs suisses (108 milliards de dollars) d'aide à la liquidité pour UBS et Credit Suisse.

Les actions de Credit Suisse ont perdu un quart de leur valeur la semaine dernière. La banque a été contrainte de puiser 54 milliards de dollars dans les fonds de la banque centrale alors qu'elle tente de se remettre des scandales qui ont sapé la confiance.

Dans le cadre de l'accord conclu avec UBS, certains détenteurs d'obligations du Credit Suisse sont les grands perdants. Le régulateur suisse a décidé que les obligations du Credit Suisse d'une valeur notionnelle de 17 milliards de dollars seraient évaluées à zéro, ce qui a suscité la colère de certains détenteurs de la dette qui pensaient être mieux protégés que les actionnaires dans le cadre de l'opération de rachat annoncée dimanche.

(1 dollar = 0,9280 franc suisse)