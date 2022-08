Le raffineur Citgo Petroleum affiche un bénéfice de 1,28 milliard de dollars au deuxième trimestre

Les trois usines du huitième plus grand raffineur de pétrole américain ont traité 776 000 barils de pétrole par jour (bpj), contre 732 000 bpj un an plus tôt, a-t-il déclaré. Le taux d'utilisation des raffineries, une mesure clé de l'efficacité, est passé de 95 % au premier trimestre de cette année à 101 %, a indiqué la société mère de l'entreprise sur Twitter.