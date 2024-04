Le raffineur de biocarburants Ecoceres vise à démarrer son unité de production de biocarburants basée en Malaisie au cours du second semestre 2025, a déclaré lundi un dirigeant de l'entreprise.

L'unité aura une capacité totale de 350 000 tonnes par an de biocarburants, dont 220 000 tonnes par an de carburant aviation durable et 130 000 tonnes par an d'huile végétale hydrotraitée, a déclaré son directeur commercial Jeremy Baines lors d'une conférence Argus sur les biocarburants à Singapour.

L'huile de cuisson usagée et les effluents des moulins à huile de palme figureront parmi les principales matières premières de l'usine, située dans la région de Johor en Malaisie, a-t-il ajouté, sans préciser d'où proviendront ces produits.

Le producteur de biocarburants soutenu par Bain, qui exploite actuellement une unité de 260 000 tonnes de biocarburants à Jiangsu, en Chine, a précédemment signé un accord avec une entreprise de gestion des déchets soutenue par la ville chinoise de Shenzhen pour s'approvisionner en matières premières pour biocarburants. (Reportage de Trixie Yap ; reportage complémentaire de Chen Aizhu, édition de Louise Heavens)