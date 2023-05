France/PMI-La contraction du secteur manufacturier se prolonge

(Reuters) - Le secteur manufacturier en zone euro s'est contracté en avril, mais dans une moindre mesure qu'estimé initialement, tandis que les coûts des matières premières ont baissé à leur rythme le plus élevé depuis près de trois ans, selon les résultats définitifs de l'enquête auprès des directeurs d'achat publiés mardi par S&P Global.

L'indice du secteur est ressorti à 45,8, contre 47,3 un mois plus tôt et 45,5 pour la première estimation.

Un indice mesurant la production, qui alimente un PMI composite prévu pour mercredi et qui est considéré comme un bon guide de la santé économique, est tombé à 48,5 après 50,4.

"La production des fabricants a reculé en France et en Italie, tandis qu elle est restée relativement stable par rapport à mars en Allemagne et en Espagne," a commenté Cyrus de la Rubia, chef économiste chez Hamburg Commercial Bank.

La baisse des coûts des intrants a été la plus rapide depuis mai 2020. L'indice des prix à la production a reculé de 53,4 à 51,6, son plus bas niveau depuis 29 mois.

"Or, cette orientation positive des prix industriels ne peut à elle seule rassurer la Banque centrale européenne sur l'évolution de l'inflation, d'autant plus que les données PMI flash sur les services et celles publiées en mars par Eurostat ont souligné le maintien de fortes tensions inflationnistes dans ce secteur", a ajouté Cyrus de la Rubia.

(Jonathan Cable, Version française Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)