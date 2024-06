Le ralentissement du secteur manufacturier allemand, qui représente environ un cinquième de la plus grande économie d'Europe, a montré des signes de stabilisation en mai, la production et les nouvelles commandes ayant diminué à un rythme beaucoup plus lent que le mois précédent, selon une enquête réalisée lundi.

L'indice final des directeurs d'achat (PMI) HCOB pour le secteur manufacturier allemand a augmenté à 45,4 en mai, contre 42,5 en avril, confirmant une estimation préliminaire rapide et restant en dessous du niveau de 50 qui marque une croissance de l'activité.

La principale impulsion est venue des nouvelles commandes, qui ont enregistré en mai leur plus faible baisse en deux ans, tandis que la baisse de la production s'est également ralentie pour atteindre son taux le plus bas depuis plus d'un an.

"Bien qu'il ne s'agisse pas encore d'un point idéal, il y a des signes de redressement", a déclaré Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank.

"Les nouvelles commandes sont toujours en baisse, mais il semble que nous pourrions assister à une augmentation de la demande dans les mois à venir après plus de deux ans de sécheresse", a-t-il ajouté.

Selon M. de la Rubia, cette évolution va de pair avec une baisse accélérée des niveaux de stocks, ce qui suggère que de nombreuses entreprises ont sous-estimé la demande et ont dû puiser dans leurs stocks de produits finis et de produits intermédiaires.

"En outre, le fait que les délais de livraison ne se raccourcissent pas aussi rapidement qu'au cours des deux mois précédents suggère une situation de la demande moins grave", a-t-il ajouté.

Bien que les entreprises aient continué à se montrer disposées à réduire leurs effectifs, ce qui témoigne d'un manque de pression sur les capacités d'exploitation, pour le onzième mois consécutif, l'optimisme concernant les perspectives de croissance au cours des douze prochains mois a atteint son niveau le plus élevé depuis février 2022.

Les entreprises interrogées ont évoqué l'espoir d'une reprise de l'investissement et de la demande, favorisée par la baisse des taux d'intérêt.