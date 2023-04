Les données sur l'inflation montrant que les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté moins que prévu en mars ont peut-être soulagé les marchés, mais certains investisseurs pensent qu'il faudra une bonne saison de bénéfices pour faire grimper les actions de manière décisive.

Ces dernières semaines, des investisseurs pleins d'espoir ont parié sur une baisse de l'inflation et sur un changement de cap de la part de la Réserve fédérale, ce qui a permis à l'indice S&P 500 de rester dynamique malgré les récentes turbulences dans le secteur bancaire et les inquiétudes quant à une éventuelle récession en 2023. L'indice est en hausse de plus de 7 % depuis le début de l'année.

Les données publiées mercredi montrent que les prix à la consommation ont augmenté moins vite que prévu le mois dernier, ce qui renforce la thèse d'une décélération de l'inflation. Cependant, certains investisseurs pensent que les marchés ont déjà pris en compte un léger ralentissement de l'inflation et affirment que la poursuite de la hausse des actions pourrait dépendre de la capacité des prochains bénéfices des entreprises - en particulier les résultats des banques - à dépasser les prévisions.

"Nous aurons beaucoup de clarté au cours des sept prochains jours, lorsque la plupart des grandes banques présenteront leurs résultats", a déclaré Jake Schurmeier, gestionnaire de portefeuille chez Harbor Capital Advisors. "Si les banques prouvent qu'elles sont en croissance, qu'elles accordent des prêts et qu'elles ont confiance dans les perspectives de crédit, ce sera un signe beaucoup plus fort que la Fed pourrait être en mesure de réaliser un atterrissage en douceur.

Les données du département du travail montrent que l'inflation globale a augmenté de 5 % d'une année sur l'autre en mars, alors que les économistes tablaient sur une hausse de 5,2 %. L'inflation de base, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, a augmenté de 5,6 %, conformément aux estimations du consensus.

L'indice S&P 500 s'est d'abord redressé à la suite de cette nouvelle, mais a ensuite réduit ses gains. L'indice s'est récemment établi autour de 4 100, un niveau près duquel plusieurs reprises se sont effondrées au cours des derniers mois, les inquiétudes liées à la récession et les craintes d'une Fed plus ferme ayant tour à tour alimenté l'anxiété des investisseurs.

"Du point de vue du marché des actions, (les données) sont conformes et déjà prises en compte par le marché, donc nous ne voyons pas cela comme un catalyseur pour que les valorisations augmentent davantage", a écrit Matt Peron, directeur de la recherche chez Janus Henderson Investors, dans une note datée de mercredi.

PRIORITÉ AUX BÉNÉFICES

La prochaine saison des résultats démarre le 14 avril avec les résultats des grandes banques de Wall street, notamment JPMorgan Chase, Citigroup Inc et Wells Fargo, que les investisseurs examineront à la loupe pour mesurer les effets de la crise bancaire du mois dernier. Tesla Inc, IBM et Johnson & Johnson font partie des grandes entreprises qui publieront leurs résultats la semaine suivante.

Bien que le cycle de hausse de la Fed soit probablement sur le point de s'achever, "nous pensons que les bénéfices des banques, et plus particulièrement les commentaires et les prévisions des équipes de direction, seront les plus révélateurs de l'orientation de l'économie et des marchés", a écrit Alexandra Wilson-Elizondo, coresponsable de la gestion de portefeuille pour les solutions multi-actifs chez Goldman Sachs Asset Management.

Les bénéfices par action des six plus grandes banques américaines devraient chuter de 10 % par rapport au même trimestre de l'année dernière, selon les données de Refinitv.

Dans l'ensemble, les analystes s'attendent à ce que les bénéfices du S&P 500 chutent de 5,2 % au premier trimestre 2023 par rapport à la même période de l'année précédente, selon les données I/B/E/S de Refinitiv en date du 7 avril.

Cette faiblesse ferait suite à une baisse de 3,2 % des bénéfices au quatrième trimestre 2022, une baisse consécutive connue sous le nom de récession des bénéfices qui ne s'est pas produite depuis que le COVID-19 a fait exploser les résultats des entreprises en 2020.

VOLATILITÉ POTENTIELLE

En même temps, le chiffre comparativement bénin de l'inflation de mercredi pourrait proposer peu d'indications sur la question de savoir si Wall street a correctement évalué la trajectoire de la politique monétaire à court terme de la Fed. Alors que la banque centrale a déclaré que les taux resteraient probablement autour des niveaux actuels de 4,75 % à 5 % jusqu'à la fin de l'année, les marchés à terme montrent que les investisseurs parient sur une trajectoire plus dovish, avec des réductions de taux à partir de cet été.

Les marchés ont récemment évalué à 72 % la probabilité que la Fed augmente ses taux de référence de 25 points de base lors de sa réunion de mai, contre environ 45 % il y a une semaine, tout en évaluant à plus de 50 % la probabilité que les taux tombent en dessous de 4,5 % d'ici à la fin de l'année, selon l'outil FedWatch du CME.

"Le marché est certain qu'il y a quelque chose autour de 100 points de base de réduction des taux et la Fed a jusqu'à présent dit 'je ne pense pas'", a déclaré Steve Chiavarone, gestionnaire de portefeuille senior chez Federated Hermes. "C'est dans ce décalage que réside le potentiel de volatilité.