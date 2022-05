Le ralentissement de l'inflation américaine plaide en faveur d'un ralentissement des hausses de taux de la Fed en septembre.

Un rapport du département du commerce américain publié vendredi a montré que l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) a augmenté de 6,3 % en avril par rapport à l'année précédente.

Cela représente toujours plus de trois fois l'objectif de 2 % de la Fed.

Graphique : La poussée inflationniste de COVID -

Bien que les prix continuent d'augmenter, le rythme de la hausse a ralenti par rapport au mois précédent. La lecture de l'indice PCE d'avril a marqué la première décélération de la mesure depuis novembre 2020.

L'indice PCE de base, qui exclut les prix des aliments et de l'énergie pour donner une lecture plus claire des pressions plus persistantes sur les prix, a augmenté de 4,9 % - encore une fois, bien trop élevé pour être confortable, mais marquant un deuxième mois consécutif de modération par rapport à ce qui pourrait être un pic de 5,3 % en février.

La baisse de l'inflation de base est une bonne nouvelle pour la banque centrale, ainsi que de nouvelles preuves que les dépenses des ménages continuent de croître malgré la hausse toujours rapide des prix. Le rapport de vendredi a montré que les dépenses de consommation ont augmenté de 0,9 % le mois dernier.

"Bien que des niveaux d'inflation de l'ordre de 4 % soient encore trop élevés pour la Fed, nous constatons un mouvement dans la bonne direction", a écrit Dan Hadden, économiste de Nationwide, dans une obligation. Tant que l'inflation continue de se stabiliser ou de se modérer, "cela donnera probablement à la (Fed) plus de flexibilité plus tard cette année."

La Fed a augmenté les taux d'intérêt de trois quarts de point de pourcentage depuis le début de l'année, et la plupart des décideurs s'attendent à ce qu'il y ait deux autres hausses de taux d'un demi-point de pourcentage, selon les commentaires publics récents et le compte rendu de leur réunion de mai.

Cela porterait les coûts d'emprunt au jour le jour de banque à banque dans une fourchette de 1,75 % à 2 % d'ici la fin juillet. L'anticipation de ces hausses de taux semble déjà réduire la demande sur le marché immobilier, où les prix ont grimpé en flèche, mais où les fortes hausses des taux hypothécaires ont contribué à faire baisser les ventes de logements pour un sixième mois consécutif en avril.

Ce ralentissement suggère que les hausses de prix vont également se modérer dans les mois à venir et, selon Bill Adams de Comerica, qu'elles commenceront à se traduire par un ralentissement de l'inflation à la fin de cette année ou au début de 2023.

Déjà lors de la réunion de mai de la Fed, "un certain nombre" de responsables politiques pensaient que "les données mensuelles pourraient suggérer que les pressions globales sur les prix ne s'aggravent plus."

Le grand espoir de la Fed est de traverser cette ère de chocs sur les prix et d'incertitude avec, au pire, un ralentissement du rythme de croissance, plutôt qu'une récession pure et simple entraînant une hausse spectaculaire du chômage.

"Au milieu d'un pessimisme croissant sur l'état du consommateur américain, le rapport d'aujourd'hui rassure quelque peu sur le fait que le principal pilier de l'économie reste solide face à une inflation historique et à la hausse des coûts d'emprunt", a écrit Lydia Boussour d'Oxford Economics vendredi.

Les marchés boursiers américains, qui ont chuté rapidement ces dernières semaines alors que les investisseurs évaluaient comment le changement monétaire de la Fed pourrait ralentir l'économie, ont augmenté vendredi suite aux données sur l'inflation et à l'espoir que la quête de la Fed pour un "atterrissage en douceur" pourrait encore être à portée de main.

Les négociants de contrats à terme liés au taux directeur de la Fed ont maintenu les paris selon lesquels la banque centrale passera à des hausses de taux d'un quart de point en septembre.

Pour que cela se produise, le reste du monde devra coopérer.

L'impact de la guerre en Ukraine sur les prix mondiaux des matières premières et les blocages en cours dus au coronavirus en Chine sont deux risques majeurs qui échappent totalement au contrôle de la Fed.

Les décideurs de la Fed disent également qu'ils surveillent de près les attentes en matière d'inflation, à la recherche de signes indiquant que l'inflation élevée actuelle s'incruste dans la psychologie des ménages et des entreprises américains. Les données récentes suggèrent que ces risques aussi ne s'aggravent pas, pour le moins.

Le

personnel de la Fed, quant à lui, continue de voir l'inflation globale PCE se modérer à 4,3 % d'ici la fin de l'année et à 2,5 % d'ici la fin de l'année prochaine, car un resserrement "historiquement important" des conditions financières a été ressenti dans toute l'économie, selon le procès-verbal de la réunion de la Fed de cette semaine.