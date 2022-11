Le ralentissement de l'inflation en Espagne et en Allemagne provoque un rallye obligataire

Les données sur l'inflation pour la Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont montré que l'inflation dans le cœur industriel de l'Allemagne a baissé en novembre par rapport à octobre de 0,8 %, contre les attentes d'une hausse de 1,2 %. En glissement annuel, le taux s'est établi à 10,4 %, contre des prévisions de 11 %.

Il s'agit de la première baisse en glissement mensuel depuis juin de cette année et de la plus importante depuis une baisse identique en novembre 2020.

Les rendements allemands à 10 ans ont chuté jusqu'à 12 points de base pour atteindre un plus bas de séance à 1,878 %. Ils étaient en dernier lieu en baisse de 10 points de base à 1,946 %, tandis que ceux du Schatz à deux ans ont baissé de 7 points de base à 2,107 %.

Entre-temps, une lecture préliminaire de l'inflation espagnole des prix à la consommation est apparue à 6,8 % en novembre, en dessous des prévisions d'une hausse de 7,4 % et en baisse par rapport au taux de 7,3 % d'octobre.

"Le marché est actuellement dans une humeur où il réagit plus fortement aux surprises à la baisse qu'aux surprises à la hausse", a déclaré Jan von Gerich, startégiste chez Nordea.

"Il est clair que c'est le moteur".

Les rendements espagnols à deux ans ont baissé de 10 points de base à 2,307 %, tandis que le rendement du Bono à 10 ans a baissé de 11 points de base à 2,888 %.

Les rendements italiens à 10 ans, quant à eux, ont baissé de 12 pb à 3,795 %, laissant leur prime par rapport aux Bunds de référence à 187,3 pb, ce qui n'est pas loin de son plus grand écart en une semaine.

Les prix de l'énergie, qui ont grimpé en flèche depuis que la Russie - un important fournisseur de gaz naturel à l'Europe - a envahi l'Ukraine en février, sont en forte hausse en glissement annuel dans les grandes nations consommatrices comme l'Allemagne et la France.

Mais ils sont en baisse assez nette par rapport aux pics de cette année. L'énergie de base allemande destinée à être livrée en 2023 a légèrement augmenté au cours des deux dernières semaines, mais elle représente toujours un tiers de ce qu'elle était en août, au plus fort de la crise.

Néanmoins, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré lundi que l'inflation n'avait pas atteint son pic dans la zone euro et qu'elle risquait même d'être encore plus élevée que prévu, laissant présager de nouvelles hausses de taux.

"Les lectures de l'inflation de novembre (Espagne et Allemagne aujourd'hui, zone euro demain) pourraient apporter un tic-tac à la baisse mais pourraient ne pas être suffisantes pour conclure que l'inflation a atteint un pic", ont déclaré les stratégistes d'ING dirigés par Antoine Bouvet dans une note.

"Entre les lignes, il semble que la communication de la banque centrale prépare de plus en plus les marchés à une récession, et au risque que les hausses doivent se poursuivre quoi qu'il arrive."

Les attentes à plus long terme du marché concernant l'évolution de l'inflation montrent que les investisseurs s'attendent à une nouvelle hausse, après s'être préparés à la possibilité que les pressions sur les prix aient atteint un pic. L'inflation des prix à la consommation s'élève actuellement à 10,6 %, soit plus de cinq fois l'objectif de 2 % de la BCE.

La BCE se réunit le 15 décembre et les investisseurs sont actuellement divisés 60/40 quant à savoir si elle augmentera les taux d'intérêt de 75 points de base ou de 50 points de base, selon les données de Refinitiv.